Viñales cau i perd el lideratge a mans d'Andrea Dovizioso

El segon zero de la temporada per Maverick Viñales (Yamaha) l'ha portat a deixar el lideratge al Mundial de Pilots. El rosinc, que no va tenir una bona sessió qualificatòria, sortia des de l'onzena posició i, mentre intentava una remuntada per intentar minimitzar els costos al Mundial, va patir una caiguda que el va privar de sumar al Gran Premi d'Holanda, disputat al Circuit d'Assen. Aquesta caiguda comporta el segon zero del pilot en aquest Mundial –anteriorment tampoc havia acabat la cursa al Gran Premi de les Amèriques, a Austin– i a més la pèrdua de la primera posició al Mundial de pilots, que passa a mans de l'italià Andrea Dovizioso (Ducati). De fet, la lluita pel Mundial s'estreny a un nivell insospitat a aquestes alçades, gairebé a l'equador del campionat, i els quatre primers pilots estan separats per només onze punts (dels 115 de Dovizioso als 104 de Márquez).

El gran vencedor de la tarda va ser l'italià Valentino Rossi, que als seus 38 anys segueix a primera línia i suma el seu primer Gran Premi de la temporada. El company de Viñales a Yamaha, segueix tercer al Mundial, però a només tres punts de Viñales i a set de Dovizioso.

A la sortida, Johann Zarco (Yamaha), que partia des de la pole position, va estirar amb força i es va endur amb ell a Marc Márquez (Honda) i Valentino Rossi, tot i que al final de la primera volta havia aconseguit un lleuger avantatge sobre els seus perseguidors.

La tria dels pneumàtics, com va essent habitual en aquesta primera meitat del campionat, ha estat determinant pel devenir de la cursa, Rossi va optar per un compost intermig al davant i dur al darrere, mentre que Zarco, que pilota pràcticament la mateixa moto, va posar compostos tous a ambdues rodes, mentre que Márquez va muntar intermitjos.

La tria de pneumàtics, sumat a l'aparició de la pluja en algun moment de la cursa, havien de ser els factors externs que podien condicionar una carrera, en què en els primers girs es va acabar formant un quartet amb Zarco, Márquez, Rossi i Danilo Petrucci (Ducati).

Al cap de la cursa, Johann Zarco es va mantenir ferm en el lideratge, seguit, com si fossin les seves ombres, per Márquez, Rossi i Petrucci, que ja tenien 2,5 segons de marge sobre el grup perseguidor, en el qual figurava Viñales, que a la volta vuit rodava en vuitè lloc, després de superar la Suzuki de l'italià Andrea Iannone i rodant tres dècimes de segon més ràpid que el quartet capdavanter.

En aquest quartet, Rossi va superar Márquez a la frenada de final de recta a l'inici de la onzena volta, posant-se segon. En aquesta mateixa volta, Viñales es posava cinquè i intentava caçar els destacats, però una volta més tard hi va haver el cop d'efecte definitiu del Gran Premi. D'una banda Rossi assolia el lideratge, mentre que, al grup del darrere, Viñales acabava per terra i deia adéu a puntuar al traçat holandès i deixava el lideratge del Mundial a mans dels seus immediats perseguidors.

El següent protagonista va ser Danilo Petrucci, que va superar Márquez per anar-se'n rere Rossi que, a la setzena volta, amb prou feines tenia mig segon d'avantatge sobre el seu compatriota

A vuit voltes pel final els comissaris van treure la bandera blanca, per aparició de la pluja, cosa que va permetre als pilots entrar a canviar la moto.

Aquí Rossi va ser superior als seus rivals i va aconseguir, de manera ferma, anar a buscar la victòria, sense notar la pressió de Petrucci, que va acabar entrant a 63 mil·lèsimes del guanyador.

El proper capítol es correrà a Alemanya el proper cap de setmana.