El Barça està decidit a pagar 12 milions d'euros a l'Everton per recuperar Deulofeu

El Barça podria fer oficial les pròximes hores el retorn de Gerard Deulofeu a la disciplina blaugrana, encara que segueix sent una incògnita si l'extrem de Riudarenes estarà de pas o tornarà per quedar-se. El club té fins a aquest divendres 30 de juny per executar la clàusula de recompra del jugador: 12 milions d'euros a pagar a l'Everton, el club que el va comprar, per 6 milions, fa dos anys A partir d'aquest data, l'entitat anglesa, que ja va cedir Gerard Deulofeu al Milan a meitat de la temporada passada, és lliure de traspassar el jugador a l'equip que vulgui.

Fa més de dos mesos que el director tècnic del Barcelona, Robert Fernández, va confirmar que pensava recuperar Deulofeu al final d'aquest exercici. «Sí, sí. Rotundament sí», va respondre quan un periodista li va preguntar sobre això, al final d'un Barça-Reial Societat de Lliga. No obstant això, el jugador no s'ha mostrat tan contundent quan se l'ha interrogat per la possibilitat de tornar a jugar al Camp Nou. El gironí ha posat sempre com a excusa que es troba disputant amb la selecció espanyol l'Eurocopa sub-21 per no pronunciar-se obertament sobre el seu futur. Aquest vespre, Espanya juga les semifinals contra Itàlia.

Així que, fins que Gerard Deulofeu no acabi la seva concentració amb Espanya no es reunirà amb Robert Fernández per concretar el seu retorn a l'entitat blaugrana. El català sap que, en any de Mundial, necessita jugar si vol comptar amb alguna possibilitat d'entrar a la llista de Julen Lopetegui. I tenir per davant l'MSN (Messi-Suárez-Neymar) segurament no li aplani gaire el camí.

El Barça té, a més, en nòmina, un quart davanter, el valencià Paco Alcácer, i està interessat a contractar el punta francès del Borussia Dortmund Ousmane Dembélé, a qui, segons diverses fonts, el club alemany ha taxat en 80 milions d'euros. Així doncs, l'opció de recuperar a Deulofeu per només 12, sembla la més sensata i viable. El català ha millorat les seves prestacions durant la seva cessió al Milan, sembla haver madurat el seu futbol en els últimes temporades i s'ha format a la casa, amb la qual cosa no necessitarà una fase d'adaptació al club i a l'equip. A més, l'home que no va voler comptar amb ell i el va obligar a emigrar a Anglaterra fa dues temporades, Luis Enrique Martínez, ja no és l'entrenador del club bluagrana.

Per tant, només falta que Deulofeu es convenci que només depèn d'ell jugar en el nou Barça d'Ernesto Valverde i guanyar-se així una plaça per al Mundial de Rússia. Una petita xerrada amb el nou tècnic blaugrana segurament l'ajudi a decidir-se. Caldrà esperar que acabi l'Europeu sub-21 perquè es produeixi.