L'Uni espera el «sí» de Keisha Hampton

Amb la plantilla perfilada des de fa molts dies, a l'Spar Citylift Girona només li queda per anunciar la incorporació d'una nord-americana referent en el joc exterior i d'una quarta rotació interior. Des de fa dies, els principals maldecaps dels responsables esportius de l'Uni són com trobar aquesta figura de referent exterior, el paper que, cadascuna amb el seu estil, l'any passat tenia Ify Ibekwe i fa dues temporades Chelsea Gray o Krisi Givens. En altres paraules, una jugadora experimentada que asseguri punts per fora en un equip que ja compta amb bones bases, Rosó Buch i Nicole Romeo, alers amb molta projecció (Oma, Conde i la francesa Mendy) i un joc interior que acumularà molta participació ofensiva: sobretot amb Colhado i Evans més que amb Alminaite. En la línia de l'any passat, amb Ibekwe, l'Uni volia una americana per jugar al 3 que tingués capacitat per ajudar al rebot i per pujar prop de cistella. Un 3/4 díficil de trobar que, en un primer moment, podria haver estat Bria Holmes, que, però, ha acabat fitxant pel Polkowice, i que ara esperen que sigui la seva compatriota Keisha Hampton.

Actualment jugant a la WNBA amb Chicago Sky Keisha Hampton és una aler de 27 anys i 1'87 d'alçada que té bona mà per tirar de tres punts i que, en els dos últims hiverns, ha fet dues bones temporades a Israel amb el Bnot Hertzeliya. La setmana passada, l'Uni tenia coll avall la incorporació de Hampton i només esperava l'arribada del contracte signat per la jugadora per anunciar la seva incorporació, però alguna proposta, no concreta, de Turquia o Rússia hauria fet dubtar la jugadora de donar el seu «sí» a l'Uni. Una resposta afirmativa que el club de Fontajau espera tenir ben aviat.

Formada la Universitat de De Pual, Hampton no va aconseguir fer-se un lloc a la WNBA de sortida però s'ha treballat una carrera a França, Alemanya i Israel que li ha acabat obrint les portes de la lliga professional nord-americana els dos últims estius. La temporada 2014/15 va ser la màxima anotadora de la segona divisió francesa amb el Dunkerque, 22 punts per partit, en una lliga on, curiosament, la tercera (Shante Evans amb el Pays d'Aix) i la cinquena (Mendy amb l'Avenir) ja han fitxat aquest estiu per l'Uni. La temporada següent, 2015/2016, Hampton fitxa pel Bnot Hertzeliya, primera divisió d'Israel, on s'enfila fins als divuit punts de mitjana amb un rendiment que li obre les portes de la WNBA amb Minnesota Lynx (13 punts contra Indiana en el seu millor partit). Aquesta darrera temporada, Keisha Hampton ha tornat al Bnot Hertzeliya on, amb dinou punts i 8 rebots per partit, ha estat una de les jugadores més destacades. Aquest estiu, a la WNBA té un paper en la rotació dels Chicago Sky: vuit minuts en la derrota d'abans-d'ahir davant Washington.

El seu proper destí podria ser Girona, fitxant per un Spar Citylift Girona on ocuparia una de les dues places d'extracomunitàries. L'altra és per a la brasilera Nádia Colhado.