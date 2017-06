Marxa de BTT a Llagostera amb 200 ciclistes

marxa popular de llagostera Albert Oller en la volta llarga, Genís Martí en la curta i Eduard Ayats en la modalitat d'E-Bike van ser els guanyadors en la marxa popular de BTT de Llagostera que va reunir al voltant de 200 participants per fer els dos recorreguts, 32 i 21 quilòmetres, per zones com el riu Ridaura, Forn de Cals o Ardenya.