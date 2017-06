Impliquen Sandro Rosell en la conxorxa per donar el Mundial 2022 a Qatar

L'expresident del Barcelona Sandro Rosell «té un paper rellevant a l'Informe García», la investigació portada a terme per l'exfiscal nord-americà Michael J. García sobre la concessió dels Mundials 2018 i 2022 a Rússia i Qatar, respectivament segona assegurava va el diari alemany «Bild», que hauria tingut accés a l'informe. Rossell va ingressar a la presó el passat 25 de maig, acusat de quedar-se i blanquejar després a Andorra 6,5 milions d'euros de la venda dels drets audiovisuals de la selecció brasilera de futbol.

El «Bild» també apunta que tres membres executius amb dret a vot van volar en un avió privat de la federació de futbol qatarià a una festa a Rio de Janeiro amb totes les despeses pagades abans de la votació en la qual Qatar va ser elegida per organitzar el Mundial Poc després de la votació, afegeix, un antic membre de l'executiu felicita per correu electrònic als funcionaris qatarians per la concessió del campionat i els agraeix una transferència «de diversos centenars de milers d'euros».