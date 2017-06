Laura Roig: Oportunitat als 28 anys

Jugar en un dels millors equips de Lliga Femenina-1, amb l'al·licient afegit de participar en competició europea com l'Eurocup, està a l'abast de molt poques jugadores. De joves, moltes hi somien, però, amb el pas del temps, la immensa majoria veuen com és impossible fer el salt a plantilles com les del primer equip de l'Spar Citylift Girona. És molt complicat arribar a l'elit de jove i, encara més, fer-ho amb 28 anys, com ho farà la gironina Laura Roig. «És clar que ho somies de petita, però a la meva edat i després de trencar-me els lligaments encreuats la temporada passada no em passava pel cap tenir ara aquesta oportunitat», explicava ahir l'escorta gironina després que l'Uni anunciés que passaria del GEiEG, on ha jugat d'ençà que tenia onze anys, al primer equip de cara a la temporada que ve: «Estic molt agraïda a l'Èric (Surís) i a la gent de l'Uni per confiar en mi i ara jo intentaré treballar al màxim que pugui per aportar el meu granet de sorra a l'equip i gaudir d'aquesta experiència».

Amb 28 anys, lògicament, Laura Roig combinava el Copa Catalunya del GEiEG amb una feina, una situació que, encara que a l'Uni entreni matí i tarda i tingui molts desplaçaments per a l'Eurocup, seguirà igual. «Tinc clar que treballar és una prioritat per a mi, perquè a la llarga no viuré del bàsquet però tinc sort que a la feina m'han donat moltes facilitats per adaptar-me els horaris i aprofitar que, a la meva feina, no cal que estigui físicament a l'oficina per treballar...».

Laura Roig juga al GEiEG des que era mini, «vaig anar-ho a provar i m'hi vaig enganxar», i des de fa gairebé una dècada al primer equip de Copa Catatalunya on ha estat una de les jugadores més destacades de les darreres temporades. «Ens ajudarà molt, sumarà tant dins com fora de la pista», diu sobre Roig un Èric Surís que coneix bé l'escorta gironina perquè va ser molts anys el coordinador de la secció de bàsquet del GEiEG. «És una jugadora molt explosiva i intel·ligent que arriba en el seu moment de més maduresa esportiva», detalla el tècnic sobre una jugadora que es va lesionar a principi de la temporada passada, jugant amb el GEiEG de Copa Catalunya, i no va poder reaparèixer fins a la darrera jornada de lliga, i que ella mateixa té clar que el salt entre Copa i Lliga Femenina-1 és molt exigent des del punt de vista físic. «Segur que seré la jugadora més baixa de la lliga... Estic ben recuperada de la lesió, però segueixo treballant per arribar el millor possible a l'inici de temporada».

Amb la incorporació al primer equip de Laura Roig i a manca de la nord-americana de referència en el joc exterior, el club continua esperant la resposta de Keisha Hampton (Chicago Sky), l'Uni té perfilada una plantilla de deu fixatges. El mínim que els equips han de presentar en tots els partits de l'Eurocup, segons la normativa de la FIBA. «Jugar l'Eurocup és un altre gran al·licient, és clar que dimarts seguiré amb atenció el sorteig a veure a quins països viatjarem», reconeix Roig, que, a banda de Surís i els seus ajudants, també coneix bé Helena Oma perquè «ens vam enfrontar molts cops quan ella jugava a l'Almeda».

L'arribada de Laura Roig al primer equip de l'Spar Ciylift Girona és un exemple dels lligams, cada dia més estrets, entre l'Uni i el GEiEG, que des de fa un parell de temporades comparteixen la gestió dels equips de base (cadet i junior del GEiEGUni han arribat als Campionats d'Espanya aquesta darrera temporada). L'any passat jugadores del GEiEG de Copa, com Janina Pairó o Marina Serra, van ser habituals en els entrenaments de l'Uni i, de manera puntual, varen jugar algun minut. Ara, en canvi, Laura Roig formarà part de la primera plantilla de l'Uni amb fitxa professional. «Amb l'anunci del fitxatge de Laura Roig donen més sentit i projecció al conveni que tenim amb el GEiEG», assegurava ahir Pere Puig que està convençut que «la Laura (Roig) tindrà minuts i ens ajudarà, perquè ja no és jove i marcava diferències a Copa Catalunya, segur que s'adaptarà i, a més, serà un mirall per a totes les jugadores de l'UniGEiEG».