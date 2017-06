L'Elx recorre a l'Audiència el descens administratiu a Segona A del 2015

L'Elx ha recorregut a l'Audiència Nacional el descens administratiu que va patir de Primera Divisió a Segona A l'estiu de 2015 i que va ser confirmat fa unes setmanes pel Jutjat del Contenciós després de la resolució del Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD). El club il·licità reitera la readmissió a la competició i una compensació per part de la Lliga de Futbol Professional 61 milions d'euros per les dues temporades en les que l'Elx no ha pogut competir a Primera. «Defensarem els interessos del club fins a les últimes conseqüències», va indicar el president del club, Diego García.