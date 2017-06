L'escola Marc Gasol anuncia un acord amb el Sant Narcís pensant a tenir un equip sènior

Des de fa un parell de temporades, els responsables de l'Escola Bàsquet Girona Marc Gasol donen voltes a la conveniència de fer el salt a l'equip sènior, des del seu naixement només han competit fins a júnior, i ahir van fer un nou pas en aquest sentit anunciant «un acord d'assessorament» amb el Sant Narcís (club gironí amb el primer equip a Copa Catalunya). De moment, EBG Marc Gasol i Sant Narcís tenen acordat col·laborar en «aspectes metodològics d'entrenaments i en les àrees tècnica, tàctica i condicional en les seves respectives categories de base», però el comunicat fet públic ahir pel club del pivot dels Memphis Grizzlies parlava «d'avançades converses per explorar les possibilitats de col·laboració en l'etapa sènior». Des de l'Escola Bàsquet Girona Marc Gasol es parla de la seva voluntat «d'arribar a un acord en clau de futur que aconsegueixi la millor projecció tant del primer equip del CB Sant Narcís com d'un equip sènior de l'Escola Bàsquet Girona Marc Gasol que naixeria a partir d'aquest acord». Amb el Quart i el Salt jugant a Lliga EBA, el Sant Narcís juga un esgraó per sota, a Copa Catalunya. Una categoria on, la temporada vinent, també hi competirà l'Escola Bàsquet Girona que ha pujat des de Primera Catalana. Un primer exemple d'aquesta entesa entre l'escola de Marc Gasol i el Sant Narcís seria l'arribada dels jugadors que acabin la seva etapa júnior a l'escola al primer equip del Sant Narcís que entrena Jordi Moncanut. «L'entesa ampliaria la col·laboració pel que fa al flux de jugadors entre les dues entitats a les categories inferiors i als jugadors que acabin l'etapa júnior a l'Escola Basquet Girona Marc Gasol», detallava el comunicat d'ahir.