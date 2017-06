L´Olot reforça la línia defensiva amb l´arribada de Carles Mas

L'Olot 17/18 va prenent forma de mica en mica. Encara queden unes pinzellades i algunes peces perquè la plantilla, la que intentarà complir en el retorn a Segona B, estigui del tot configurada. Però Sergi Raset va per feina i ahir, a primera hora de la tarda, el club anunciava una nova incorporació. Una nova alta que fa prou patxoca i que reforça la línia defensiva. Es tracta del central Carles Mas, amb experiència a la Segona Divisió A. El banyolí serà presentat aquesta mateixa tarda, a partir de les 19 hores, a la sala de premsa de l'Estadi Municipal.

Mas, de 24 anys, havia vestit les últimes temporades la samarreta del Girona, club en el que hi va arribar quan era infantil cremant totes les etapes de la base fins plantar-se al primer equip. Mai va ser un titular indiscutible amb els més grans, però des del curs 12/13 fins l'actual (16/17) ha col·leccionat 25 partits a Segona A, categoria en la que ha marcat 1 gol. I no només això, sinó que també compta amb 6 aparicions a la Copa del Rei.

També té certa experiència el banyolí a Segona B, divisió que ha tastat aquesta mateixa temporada. Sense minuts a Montilivi, la direcció esportiva blanc-i-vermella va decidir cedir-lo al Gavà a l'hivern. Allà, Mas hi va jugar 12 partits (més de 1.000 minuts), ajudant els blaugranes a aconseguir la permanència. El central es va lesionar de gravetat al genoll el maig del 2016 i, després de passar per la sala d'operacions, va haver d'afrontar un llarg període de recuperació. Tot i l'inactivitat (amb el Girona no va tornar a jugar ni un sol partit), va ser a Gavà on va demostrar que la lesió no només ha quedat oblidada, sinó que pot adaptar-se amb total garanties a una lliga exigent com ho és la Segona Divisió B.



El cinquè fitxatge

La de Carles Mas és la cinquena incorporació que l'Olot ha realitzat des que va segellar el seu ascens. A banda del central, el club ha tancat els fitxatges d'Ivan Guzmán (Badalona), Pedro del Campo (Figueres), Roger Barnils (Prat) i Jordi Masó (Llagostera). A tots ells se'ls ha de sumar l'aterratge de Martín Posse i Jorge Rotchen, els dos nous inquilins de la banqueta garrotxina un cop confirmat l'adeu de Ramon Calderé al futbol belga.

Capítol a part el mereixen les renovacions, ja que l'Olot 17/18 comptarà amb un gruix de futbolistes important respecte el darrer exercici. Roger, Micaló, Uri Santos, Jose Martínez, Marc Mas, Albert Blázquez, Xavi Ginard, David Bigas i Alfredo continuaran; també Dembo i Kike, que van ampliar el seu vincle amb l'entitat a mig curs. De la seva banda, Tito i Albert Quintanas (aquest es vinculava ahir al Palamós) han causat baixa i no seguiran. En total, són 15 els futbolistes confirmats. La plantilla va prenent forma, però encara queden algunes incorporacions per anunciar-se.