El circuit d'aigües obertes i travesses de GIrosona comptarà amb 8 proves

Per nedar qualsevol època és bona. Els més apassionats d'aquest esport no diferencien hivern d'estiu per ficar-se a l'aigua i entrenar. Sí que és ben veritat que amb l'arribada de l'estiu i del bon temps, tots els amants de la natació troben en les travessies l'excusa i ideal per a trobar-se i nedar i competir. Lloret, Banyoles, Tussols, l'Estartit...Són moltes les proves que englobarà el Circuit d'Aigües Obertes i Travesses de GIrosona que ahir es va presentar a la Seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. El circuit, que constarà de vuit proves, formarà part del calendari oficial d'aigües obertes de la Federació Catalana de Natació. La peculariatiat del circuit és que ofereix la possiblitat de nedar en quatre modalitatts d'aigües diferents: mar, estany, riu i pantà.

El conjunt neix de les travesses organitzades pels diversos clubs durant la temporada d'estiu que s'han unit. Les tradicionals i històriques proves de Banyoles, Lloret, l'Estartit, Roses, Olot, Puigcerdà i Sau s'han convertit amb els anys en clàssiques i pioneres a Catalunya. El tret de sortida serà el proper 9 de juliol a Lloret de Mar i la temporada de proves es tancarà a Banyoles amb la tradicional Travessia de l'Estany (2.200 metres) que enguany arriba a la 74a edició. Entremig, Banyoles també acollirà la Volta a l'Estany nedant (6.000 metres), la prova més exigent de tot el circuit.

A l'acte de presentació d'ahir al migdia hi van assistir, Josep Pujols, delegat d'esports de la Generalitat i el delegat de la Federació a Girona, Lluís Masberenguer i el nedador d'elit d'aigües obertes gironí, Guillem Pujol. També van ser presents a la presentació representants de cada club organitzador de les proves.