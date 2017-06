Joel González abandona el Mundial per una lesió

Joel González abandona el Mundial per una lesió REUTERS

Joel González, doble medallista olímpic espanyol (or a Londres 2012 i bronze en Rio 2016) ha hagut d'abandonar el Mundial que es disputa a la ciutat sud-coreana de Muju, a causa d'una lesió en el bessó.



La lesió va arribar en ple combat amb el nord-americà Alejandro Chang en la categoria de -63 quilos.



"Avui no es podrà tornar a veure això. Estàvem bé però el cos em va jugar una mala passada. Bessó trencat de nou. Gràcies per tot el suport!" va escriure en el seu twitter el taekwondista de Figueres, doble campió del món el 2009 i 2011, sobre una foto en la qual celebrava una de les seves victòries.





Hoy no se podrá volver a ver esto. Estábamos bien pero el cuerpo me jugo una mala pasada. Gemelo roto de nuevo. Gracias por todo el apoyo! pic.twitter.com/E1ZVS0chKK — Joel Gonzalez (@joelgonzaleztkd) 29 de junio de 2017



González ja va patir un trencament en el bessó el passat mes de febrer, la qual cosa li va impedir participar en el campionat d'Espanya, i ara la lesió se li ha reproduït.