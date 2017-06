Marc Gasol pensa en Quim Costa i Jordi Trias per l'equip d'EBA de la seva escola

Marc Gasol no ha amagat mai la seva intenció d'acabar fent un equip sènior a la seva escola de bàsquet a Girona i ara, després de l'acord amb el Sant Narcís anunciat dimarts, ho té molt més a prop. Si tot acaba encaixant, s'ha de fer una permuta de la plaça de Copa Catalunya del Sant Narcís amb la de la Lliga EBA del Sant Nicolau de Sabadell, el nou equip de l'escola competiria la temporada vinent a la quarta categoria del bàsquet estatal, Lliga EBA, jugant els seus partits al pavelló de Fontajau i amb l'objectiu de, en poc temps, mirant més amunt pel que fa a categories. Així ho deixarien entreveure els noms que Marc Gasol i els seus col·laboradors tenen pensats per liderar l'equip des de la banqueta i la pista: Quim Costa i Jordi Trias.

A l'espera que dissabte, en l'assemblea de la FEB, es faci oficial que tenen plaça a Lliga EBA els responsables de l'Escola Bàsquet Girona Marc Gasol han començat a confeccionar les línies mestres de la plantilla. Intentar convèncer a Quim Costa, molt valorat en el bàsquet després del seu sòlid treball de cinc anys a l'Osca, i a Jordi Trias, jugador més valorat de LEB Or amb el Barça B, és l'objectiu per donar solidesa a un equip que, en la seva majoria, estarà format per gent jove. La idea és que un parell de jugadors de l'equip de Copa Catalunya del Sant Narcís, i també s'ha parlat amb jugadors gironins que aquesta temporada han estat a Lliga EBA, però l'escola vol aprofitar les bones relacions de Marc Gasol i Àlex Formento per captar jugadors en edat de formació de clubs ACB que arribarien a Girona en forma de cessions.

L'experimentat entrenador català Quim Costa va tancar el passat estiu una llarga etapa a l'Osca de LEB Or i, per coneixements i gust per treballar amb gent jove i projectes a llarg termini, és considerat el tècnic ideal per a aquesta aventura en una ciutat, Girona, que coneix perfectament pel seu pas pel Valvi com a jugador (1990-1992) i com a tècnic (1995-1996). La gent de Marc Gasol ha parlat amb Quim Costa, però encara no hi pot haver res tancat perquè l'escola encara no té de manera oficial una plaça a EBA i perquè, des de la seva sortida de l'Osca, Quim Costa està a l'agenda de molts clubs de categories superiors a Lliga EBA. El seu nom és una de les opcions que agrada a un excompany de Gasol a l'Akasvayu, Roman Montañez, per ser el seu nou tècnic del Manresa ara que l'exescorta s'ha convertit en el director esportiu del club del Bagès. Un Manresa que, ara com ara, no està clar si jugarà la temporada vinent a ACB o a LEB Or.

L'altre gran nom és el Jordi Trias. El pivot gironí ha jugat enguany a LEB Or amb el Barça B que entrenava Alfred Julbe i, a més d'ajudar en la formació dels joves jugadors blaugrana ha demostrat que, als seus 36 anys, encara es manté en molt bona forma: jugador més valorat de la lliga regular i màxim rebotejador de la competició (10 per partit). Al Barça també hi ha jugat aquesta temporada un altre vell amic de Marc Gasol: Víctor Sada.



Jugant contra Quart i Salt

A Lliga EBA, l'equip de l'Escola Bàsquet Girona Marc Gasol serà el tercer equip de la competició després de Quart i Salt. El dos es troben reformulant les seves plantilles després de tenir baixes a final de temporada i, de moment, el Quart és el que sembla tenir la feina més avançada amb les arribades de Carles Ribot a la banqueta i de jugadors com Bernat Álvarez, Lamin Sima o Albert Coderch. En canvi, Albert Masllorens és baixa perquè ha acceptat una proposta per jugar a Suècia.

L'altre club protagonista de l'acord fet públic dimarts, el Sant Narcís, deixarà de tenir el primer equip a Copa Catalunya per tenir-lo a Segona Catalana, però, en canvi rebrà «assessorament» per optimitzar les seves metodologies d'entrenament i per potenciar els equips de categories més baixes del Sant Narcís i, per exemple, la setmana vinent es faran uns entrenaments de portes obertes per captar nous jugadors. La idea és que el flux de jugadors entre el Sant Narcís i l'Escola Bàsquet Girona Marc Gasol també es vagi incrementant.