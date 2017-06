Riudarenes serà l'escenari de les primeres sessions d'entrenament de la pretemporada

Sense una Ciutat Esportiva ni tan sols en construcció i amb l'estadi de Montilivi de potes enlaire fins a mitjan agost (fa uns quants dies es van iniciar els treballs per canviar-ne la gespa), el primer equip del Girona no té un camp per entrenar-se un cop iniciï els entrenaments de pretemporada el 17 de juliol. El club ha estat buscant solucions i n'ha trobat una: fer servir el camp de Riudarenes, un vell escenari on l'equip ja hi havia treballat en les primeres temporades a Segona A. Allà s'hi està instal·lant una gespa híbrida, restablint el terreny de joc actual. Està previst que aquest sigui l'escenari d'alguns entrenaments de pretemporada, abans i després de l'estada a Manchester (20-28 de juliol).