Sergio Álvarez i Èric Vilanova deixen l'Olot

L'Olot anunciar ahir que el migcampita Èric Vilanova i el davanter Sergio Álvarez no continuaran la temporada que ve a Segona B. Vilanova, considerat un dels valors més prometedors del club els últims anys, tanca l'etapa a l'entitat. de la seva banda, Álvarez no renova malgrat els 15 gols marcats. D'altra banda, Carles Mas va assegurar durant la seva presentació que «el fet de ser un club de la terra» li va donar «un plus de motivació» per fitxar.