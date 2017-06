Benedito: «Bartomeu dimitirà abans que el forcem a fer-ho»

L'empresari Agustí Benedito va dir ahir estar convençut que l'actual president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, dimitirà abans que el forci a dimitir amb el procés de moció de censura que intenta portar a terme.

Segons Benedito, Bartomeu era «perfectament conscient i partícip» de les activitats il·lícites de l'expresident Sandro Rosell, recollides en l'anomenat Informe García presentat per la FIFA, que investiga les concessions de les seus per als Mundials. «Dimitirà per dignitat i per barcelonisme. Si no ho fa, seguirem endavant amb la moció i seran els socis qui decideixin», va advertir en roda de premsa.

Benedito anunciava també que el seu intent de moció de censura contra l'actual junta directiva del Barcelona ha arribat a les 7.225 adhesions de suport afirmant igualment que espera aconseguir les 10.000 «cap al 10 de juliol», ja que una data posterior implicaria que la recollida de firmes es realitzaria durant la primera quinzena d'agost, període de vacances de molts socis.