Esther Guerrero no pot fer la mínima

l'atleta banyolina va acabar tercera en els 800 metres del Míting Internacional de Barceloma amb una bona marca, 2.01.63, que, però, encara no li dona la mínima per anar al Mundial de Londres. Per la seva part, Adel Mechaal va acabar en segona posició en la prova de 1.500 metres per darrere de l'atleta de Djibouti Mohamed Ismail. Mechaal va fer un temps de 3:37.32