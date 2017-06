Els gironins de bronze

Si fa tres setmanes els Pere Pons, Eloi Amagat, Sebas Coris, Àlex Granell celebraven l'ascens a Primera Divisió amb el Girona, diumenge passat quatre gironins més també posaven punt i final a la temporada amb un somriure de satisfacció. Marc Rovirola (Albacete), Gerard Gumbau, Ferran Sarsanedas i Oriol Busquets (Barça B) van certificar l'ascens dels seus equips a Segona Divisió A en els play-offs final d'ascens contra Mestalla i Racing de Santander respectivament. Marc Rovirola s'ha graduat aquesta temporada. Després de deixar el Girona, passar pel Llagostera sense debutar i jugar cedit al Fuenlabrada, el de Cornellà de Terri ha trobat la continuïtat necessària a l'Albacete amb qui, malgrat no ser indiscutible durant el curs, ha estat un dels jugadors més destacats durant la fase d'ascens. Al filial blaugrana, Gumbau ha fet un pas endavant mentre que l'amerenc Sarsanedas ha posat el primer peu en el seu primer curs. De la seva banda, l'encara juvenil Oriol Busquets ha participat en dos partits.

La nòmina de gironina a Segona B frega la trentena de futbolistes. Enguany aquesta temporada el Llagostera ha estat l'únic representant de la demarcació. El conjunt llagosterenc ha utilitzat fins a 7 jugadors de la terra: Pitu , Masó, Vivancos, amb fitxa del primer equip i Maynau, Pol Busquets, Pol Gómez i Zamorano, que han alternat el filial amb la Segona B.

El Barça B ha estat el segon equip amb més representació gironina (Gumbau, Sarsanedas i Busquets). Amb dos gironins a la seva plantilla aquesta temporada hi ha hagut l'Hèrcules, el Lleida i el Gavà. Al conjunt alacantí el silenc Albert Dalmau ha jugat tots els partits possibles realitzant un any notable. Dalmau no continuarà a l'Hèrcules i està estudiant ofertes. De la seva banda, el veterà Chechu Flores, masegat per les lesions. també ha estat important al final (7 gols). En la complicada temporada que ha viscut el Gavà hi han protagonisme Carles Mas, cedit pel Girona al gener, i el colomenc Cristian Herrera que, precisament a l'hivern va deixar l'equip. En la irregular temporada del Lleida, hi han participat el blanenc Miki Muñoz i el davanter olotí i Marc Nierga, que hi hva arribar al gener procedent del filial del Granada.

Entre el llistat de gironins que han competit aquesta temporada a Segona B hi sobresurten alguns veterans com el bisbalenc Òscar Ramírez, que ha renovat amb el Cartagena per l'any que ve o Maureta, de Vilafant, que l'any que ve canviarà l'Ebro pel Cornellà. Sobta també veure com Òscar Sielva, una de les promeses del planter de l'Espanyol els últims anys ha acabat el curs al Somozas gallec, que ha baixat a Tercera. Un altre vell conegut que competeix a Tercera són l'autor del gol de l'ascens del Llagostera a Segona A, Nuha , que ha jugat a l'Osasuna i el curs que ve ho farà al Saguntí.