El Llagostera arriba a un acord amb l'Ajuntament per jugar els seus partits al Municipal

No ho podrà fer a Palamós, com ha passat les últimes tres temporades. Però tampoc caldrà fer les maletes i marxar cap a Santa Cristina. El Llagostera jugarà, finalment, al Municipal. De Llagostera. El seu camp, el de tota la vida. Semblava que l'opció estava lluny, que havia quedat enterrada per culpa de les tenses relacions entre el club i l'Ajuntament, però finalment totes dues parts s'han entès a temps. Ahir al migdia, una piulada al Twitter va ser suficient perquè es fes pública la fumata blanca. «Acord entre Ajuntament de Llagostera i @UELlagostera. Dilluns, roda de premsa per explicar acords», s'escrivia des del perfil oficial del consistori. Tot i que no serà fins la setmana que ve que se'n desgranaran tots els detalls, ahir el director esportiu Oriol Alsina en feia cinc cèntims, donant per fet que el primer equip disputarà els seus partits al Municipal de Llagostera com ho havia fet fins l'estiu del 2014, abans de traslladar-se a Palamós.

Als blaugranes els tocava canviar d'aires de cares a la temporada vinent. Després de tres anys a la Costa Brava (i tot i que el conveni contemplava dos cursos més), la Federació Espanyola de Futbol havia instat el club a tornar al municipal justificant que és allà on l'entitat hi té la seva seu social i on hi havia jugat fins feia poc. Però el suport des del consistori era gairebé nul (les relacions fa temps que estaven bastant refredades), el Llagostera compta amb un grapat d'equips que també han d'ocupar un espai i a tot això, cal sumar-li la recent creació del FC Base Llagostera. Calia moure's ràpid i l'entitat presidida per Isabel Tarragó va buscar una alternativa. Aquí és on apareixia Santa Cristina d'Aro, on semblava que el primer equip hi acabaria jugant. També s'estava estudiant traslladar-hi allà la seu social del club. Finalment, l'acord amb l'Ajuntament ho frenarà. Alguns equips de la base disputaran els seus partits a Santa Cristina, d'altres ho faran a Caldes i la resta, comptant-hi la primera plantilla, a Llagostera.

«Tot està en molt bona predisposició. Tenim 25 equips i molt pocs camps. Ara Llagostera també serà un. Hem jugat aquí sempre i evitarem un conflicte amb la Federació. Tot comença de nou perquè hi ha hagut molt bona predisposició de totes dues parts per esborrar errades anteriors», deia Alsina. Aquesta entesa ha estat clau per seguir confeccionant la plantilla. «No és el mateix jugar a Palamós que fer-ho a Llagostera. Buscarem uns jugadors d'unes característiques determinades» afegia Alsina, qui ja ha fitxat Oriol Ayala (Palamós), Pep Mateu (Júpiter), Juan Flere (Damm) i Moha (Figueres). A falta de cinc o sis incorporacions més, no es descarta que s'acordi rescindir algun jugador que té contracte en vigor.