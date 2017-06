L'Uni Girona fitxa Keisha Hampton

Amb només tres jugadores interiors a la plantilla – Nadia Colhado, Shante Evans i Kristina Alminaite ­– Pere Puig, director esportiu, i Èric Surís, entrenador, tenien clar que la nova nord-americana havia de ser una aler que, de manera puntual, pogués ajudar de manera solvent en la posició de quatre. I Keisha Hampton encaixa en aquest perfil, perquè és una aler de poc menys d'1.90 amb bona mà per tirar de tres punts i capacitat per anar fort al rebot.

Des de fa dies, l'Uni estava esperant la resposta de Keisha Hampton que està als Estats Units jugant la WNBA amb Chicago Sky, té pocs minuts, i que en els dos últims hiverns ha destacat molt a la lliga d'Israel amb el Bnot Hertzeliya.

Formada la Universitat de De Paull, Hampton no va aconseguir fer-se un lloc a la WNBA de sortida però s'ha treballat una carrera a França, Alemanya i Israel que li ha acabat obrint les portes de la lliga professional nord-americana els dos últims estius. La temporada 2014/15 va ser la màxima anotadora de la segona divisió francesa amb el Dunkerque, 22 punts per partit, en una lliga on, curiosament, la tercera (Shante Evans amb el Pays d'Aix) i la cinquena (Mendy amb l'Avenir) ja han fitxat aquest estiu per l'Uni. La temporada següent, 2015/2016, Hampton fitxa pel Bnot Hertzeliya, primera divisió d'Israel, on s'enfila fins als divuit punts de mitjana amb un rendiment que li obre les portes de la WNBA amb v Minnesota Lynx (13 punts contra Indiana en el seu millor partit). Aquesta darrera temporada, Keisha Hampton ha tornat al Bnot Hertzeliya on, amb dinou punts i 8 rebots per partit, ha estat una de les jugadores més destacades de la lliga.