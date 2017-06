El Palamós tanca el fitxatge del migcampista Fran Ochoa

El Palamós anunciava ahir un dels fitxatges estrella d'aquest estiu. Es tracta de Fran Ochoa, un migcampista de 27 anys (en farà 28 el proper mes de novembre) que aquesta última temporada ha defensat els colors del Terrassa, i que compta amb una notable experiència a la Segona Divisió B.

Ochoa va patir aquest darrer any una greu lesió al trencar-se el lligament encreuat anterior del seu genoll esquerre. Va passar per la sala d'operacions, es va estar un munt de mesos sense jugar i a principis de maig rebia l'alta mèdica. Per això, ha disputat ben pocs partits amb el conjunt egarenc. Més n'ha jugat a Segona B, categoria que coneix de meravella després del seu pas per l'Arandina (15/16), Zamora (13/15), Tenerife (12/13, amb ascens inclòs) i Guijuelo (11/12). També ha vestit les samarretes del Valladolid i Vila-real, encara que no ha arribat a debutar mai amb els seus respectius primers equips.

Amb Fran Ochoa, el Palamós ja disposa de 19 futbolistes de cares al curs vinent i té la primera plantilla pràcticament tancada.