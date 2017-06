Queralt Casas «No sé quan, però m'agradaria tornar a Girona»

El passat cap de setmana la selecció espanyola de bàsquet femení ha engrandit la seva història guanyant a República Txeca un títol Europeu, el segon als darrers quatre anys. En la reedició de la final de 2013 l'equip de Lucas Mondelo es va desfer de França amb la gironina Marta Xargay sent una de les jugadores referents d'una plantilla de la que també podria haver format part Queralt Casas. El maig passat l'escorta de Bescanó va refusar participar en la preparació de la selecició espanyola per incompatibilitat amb el contracte que ja tenia signat amb Los Ángeles Sparks de la WNBA. Al final però el fet que el Landes, el seu actual club lluités pel títol de lliga fins al final la va deixar sense una cosa ni l'altra. Conscient que ha perdut una bona oportunitat, Queralt Casas lamenta que «durant la temporada t'esforces per donar el màxim amb el teu club, però tothom somia en poder representar la selecció. L'any passat també vaig fer un molt bon any i pensava que em trucarien, aquest després d'estar lesionada no esperava que ho fessin. Els hi vaig agrair però m'havia compromès».

Després de l'experiència en un campus d'entrenament a Minnesota i d'un any complicat a Turquia amb el Galatasaray Casas no dubta a l'hora d'assegurar que ha trobat el seu lloc a França: «Eel nivell de la competició és molt alt, es juguen dos partits per setmana i tots són d'una gran exigència». Aquests dies gaudeix de les vacances a casa, després d'una temporada en la que ha hagut de superar una lesió de clavícula que la va deixar fora de les pistes durant tres mesos. Tot i això el seu nivell és un reclam per a qualsevol club d'Europa, i com s'ha vist també dels Estats Units, i reconeix que malgrat tenir un any mes de contracte amb el Landes ha rebut la proposta de tornar a la Lliga Femenina. «Li vaig dir al meu agent que no era el moment de tornar perquè sé que si torno ja no em mouré i encara vull viure experiències. Sempre hi ha temps de tornar, i aquest estiu vam parlar amb Girona i Salamanca. No sé quan, però sí m'agradaria», explica Casas.

Després de deixa el Segle XX, la seva primera experiència a la màxima competició espanyola va ser a Saragossa, i des de llavors ha farcit el seu currículum amb una lliga turca i una medalla d'or a l'Europeu de França a més de la Copa de la Reina i Lliga Femenina que va aconseguir amb Rivas Ecópolis. En aquest sentit apunta que a l'hora de triar destí una de les seves prioritats és jugar a competició europea, i encara que no descarta canviar d'aires el pròxim estiu manté que el seu objectiu seria provar una altra lliga o repetir l'experiència a Turquia on li va quedar un mal record esportiu. Tot mantenint com a prioritat recuperar un lloc fix a la selecció espanyola aspirant a poder participar als pròxims Jocs Olímpics de Tòquio 2020.