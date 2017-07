El Barça paga 12 milions d'euros i recupera Deulofeu

El Barcelona va executar ahir l'opció de recompra fins al 2019 pel davanter gironí Gerard Deulofeu, que d'aquesta forma abandona l'Everton anglès per tornar a l'entitat blaugrana dos anys després. Aquest retorn no implica que Deulofeu, de 23 anys, jugui el pròxim curs amb el Barcelona, ja que el jugador ja ha fet saber que no té interès de quedar-se al club al qual va arribar amb 9 anys. I, de fet, la intenció del club blagurana seria traspassar el jugador de Riudarenes, que s'ha revaloritzat després del bon paper que ha fet al Milan, on l'Everton el va cedir la darrera temporada.

És probable que l'extrem serveixi per abaratir alguna operació per un altre jugador o sigui venut per un preu major als 12 milions abonats per recuperar el Barcelona els seus drets. El club català ha informat que els pròxims dies «es faran efectives les condicions necessàries per dur a terme l'operació, tant amb l'Everton com amb el jugador». Deulofeu torna a la disciplina blaugrana després d'un periple ple d'alts i baixos, en què va tenir la confiança de Roberto Martínez en l'Everton, però no va gaudir de minuts amb l'arribada de Ronald Koeman aquesta temporada, cosa que el va portar a anar-se'n cedit al Milan al començament de l'any, on va tornar a demostrar el seu millor futbol. A més de les seves dues temporades a Anglaterra i Itàlia, el davanter de Riudarenes ja havia jugat com a cedit en el mateix Everton (2013-2014) i en el Sevilla (2014-2015).



Tello, traspassat al Betis

El Barça va traspassar el jugador Cristian Tello al Betis per quatre milions d'euros, més un de variable. El Barcelona es reserva el dret de participar en una possible venda del jugador en el cas que el Betis el traspassi en les pròximes temporades.

El ja exjugador del Barcelona va pujar de l'equip filial a la primera plantilla en la temporada 2011-12. Va estar tres cursos en els quals va jugar gairebé seixanta partits, amb onze gols en el seu haver. En la 2014-15 i la meitat de la 2015-16 va estar enrolat al Porto, mentre que va acabar aquest últim curs i el 2016-17 al Fiorentina.T ello, que l'11 d'agost farà 26 anys, arribarà a Sevilla «en els pròxims dies» per passar el preceptiu reconeixement, signar el seu contracte i ser presentat, va indicar l'entitat verdiblanca.

La negociació per a la incorporació de l'extrem de Sabadell al Betis l'ha portat directament el vicepresident esportiu del club sevillà, Llorenç Serra Ferrer, amb els dirigents del Barcelona, club en el qual el mallorquí va exercir com a director del futbol base de l'entitat i entrenador del primer equip (2000-01).