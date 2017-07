De brillar a la Lliga-2 francesa a retrobar-se a Girona en tres anys

L'Spar Citylift Girona va confirmar que l'actual aler dels Chicago Sky de la WNBA, Keisha Hampton, és l'exterior de referència que estaven buscant per completar la plantilla. Amb només tres jugadores interiors a la plantilla – Nadia Colhado, Shante Evans i Kristina Alminaite – Pere Puig, director esportiu, i Èric Surís, entrenador, tenien clar que la nova nord-americana havia de ser una aler que pogués ajudar de manera solvent en la posició de quatre. I Keisha Hampton encaixa en aquest perfil, perquè és una aler de poc menys d'1.90 amb bona mà per tirar de tres punts i capacitat per anar fort al rebot.

Des de fa dies, l'Uni estava esperant la resposta de Keisha Hampton que està als Estats Units jugant la WNBA amb Chicago Sky, té pocs minuts, i que en els dos últims hiverns ha destacat molt a la lliga d'Israel amb el Bnot Hertzeliya on, per exemple, en la darrera temporada fie mitjanes de dinou punts i set rebots per partit. Tot i tenir característiques, sobretot no marca tant la diferència des del punt de vista físic, Hampton arriba a Girona per tapar el buit que ha deixat Ify Ibekwe com a referència anotadora en el joc exterior. Una capacitat per fer punts que Hampton ja ha deixat clar en les dues últimes temporades al Bnot Hertzeliya de la lliga d'Israel però que, anteriorment, també ho havia fet amb el Dunkerque francès. La temporada 2014/15 va ser la màxima anotadora de la segona divisió francesa amb el Dunkerque, 22 punts per partit, en una lliga on, curiosament, la segona millor anotadora (Shante Evans amb el Pays d'Aix) i la cinquena (Mendy amb l'Avenir) ja han fitxat aquest estiu per l'Uni. Aquell any, Keisha Hampton va fer 21.8 punts per partit demostrant que la categoria li quedava petita. La segona màxima anotadora de la lliga, Shante Evans, va quedar lluny d'ella (17.5 punts per partit jugant amb el Paus d'Aix) i Mendy va ser la cinquena amb l'Avenir, club on ha tornat a jugar aquesta temporada aconseguint l'ascens, fent llavors 15.9 punts per partit. Aquest darrer any, Mendy encara ha estat més desequilibrant cridant l'atenció a l'Uni Girona que li ha donat la seva primera oportunitat en una de les principals lligues europees. «Són tres bones anotadores, ho van demostrar aquell any a la segona divisió francesa però Evans ho ha seguit fent a Eslovènia, tant amb el Celje com amb la selecció, i Hampton a Israel», explica el director esportiu de l'Spar Citylift Girona, Pere Puig, que destaca que la remodelada plantilla que el club posa a les mans d'Èric Surís hi ha altres fonts d'anotació: «Nádia Colhado ha fet grans números al Gipuzkoa sent la jugadora més valorada de la lliga; i les dues bases, tant la Rosó (Buch) com la Nicole Romeo, anoten amb facilitat... Hem de veure com s'adapten a la categoria María Conde i Laura Roig i, encara que ajuden molt en defensa, Oma i Alminaite també poden fer punts. Ja ho van demostrar en alguns partits de l'any passat».

Tres anys després de brillar a França, Hampton, Evans i Mendy es retrobaran a Girona en un equip que, amb la confirmació de Hampton, ja té deu fitxes de cara a la temporada vinent. Les mínimes que la FIBA obliga a presentar en cada partit d'Eurocup i, per acabar de tancar el cercle, el club només es planteja fer un reforç més en el joc interior. Es tractaria d'una jugadora jove que es pogués complementar amb Krsitina Alminaite, Nádia Colhado i Shante Evans. Una interior jove, però, que no necessàriament serà comunitària.