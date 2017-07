El britànic Geraint Thomas s'endú el primer groc del Tour després de guanyar la crono de Düsseldorf

El britànic Geraint Thomas, gregari del seu compatriota Chirs Froome en l'equip Sky, es va convertir avui en el primer mallot groc del Tour de França en guanyar la cronometrada de 14 quilòmetres de Düsseldorf amb la qual va començar la 104 edició de la ronda gal·la.

Thomas va aconseguir així el seu primer triomf en el Tour de França per davant dels favorits, que van optar per no arriscar massa davant l'asfalt xop per la insistent pluja.

El més damnificat va ser l'espanyol Alejandro Valverde, que va caure en una corba i es va veure obligat a abandonar el Tour. El ciclista murcià, de 37 anys, va perdre l'equilibri quan se li va anar la roda davantera sent projectat contra una tanca. Auxiliat pel seu director, Eusebio Unzue, el ciclista es va retirar de la carrera.

Entre els favorits per a la general, el millor va ser Froome, sisè de l'etapa, que li va treure 35 segons a l'australià Richie Port, 36 al colombià Nairo Quintana, 39 al francès Romain Bardet, 40 a l'italià Fabio Aru i 42 a Alberto Contador.