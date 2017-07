El CPA Olot reuneix els diners per anar al Mundial de la Xina amb la campanya «Es busquen còmplices»

Nanjing és a la Xina. Molt lluny d'Olot i de Girona Però també és l'escenari dels propers mundials de patinatge artístic on les patinadores del CPA Olot intentaran aconseguir un nou títol de campiones del món, serien l'onzè per al grup de Ricard Planiol, aquesta tardor. Els responsables del club garrotxí calculaven en 25.000 euros la quantitat que necessitaven per cobrir una part de les despeses del viatge i, per aconseguir els diners, el passat 18 de maig varen engegar una campanya de micromecenatge «Es busquen còmplices! #roadtonanjing» que es va acabar ahir a la nit superant l'objectiu. Els 25.000 euros ja s'havien aconseguit dijous al matí i ahir al vespre, les patinadores del CPA Olot ja comptaven amb més de 28.000 euros per pagar-se el viatge aportats per una mica menys de 300 persones o «còmplices». La possibilitat de fer aportacions través de la plataforma «totSuma» es va mantenir oberta fins a les dotze de la nit d'ahir. Per la seva banda, el CPA Girona encara tindrà oberta fins al dia 11 de juny la seva campanya «Girona patina. Objectiu Xina» través de la plataforma «Sponsorto». Ahir al vespre, encara estaven lluny d'aconseguir els 25.000 euros necessaris. Subcampiones del món, les patinadores gironines volen anar a Nanjing.