La Cursa de la Dona de Girona es proposa reunir 7.000 participants

El rècord de participació en una cursa popular a Girona és de la Cursa de la Dona de l'any passat, diumenge 2 d'octubre, amb prop de 5.500 corrents cinc quilòmetres pels carrers de la ciutat. Ara, de cara a la nova edició, la quarta, que es va presentar ahir a l'ajuntament, es marquen l'ambiciosa xifra de 7.000 participants per a la cita que es correrà el diumenge 24 de setembre. La intenció inicial era que la cursa es corregués una setmana més tard, per mantenir la data del primer diumenge d'octubre, però s'ha decidit avançar-la una setmana per no coincidir amb el referèndum anunciat per Carles Puigdemont.

«És una cursa que s'ha convertit en un esdeveniment de ciutat, en una prova de destinació de turisme esportiu i una de les activitats centrals de l'esport femení a la ciutat», va explicar ahir la regidora d'Esports, Isabel Muradàs, en una presentació en què es va anunciar que la cursa mantindrà la seva finalitat solidària. Un euro de cada inscripció es destinarà a les entitats Grup Iris, de dones afectades amb càncer de mama, i a l'associació Guapes i Valentes.

La quarta edició de la Cursa de la Dona de Girona està organitzada entre l'Ajuntament de Girona i el Club Esportiu Esports Parra amb la col·laboració el Club Atletisme Girona. El recorregut tornarà a ser de cinc quilòmetres i, com l'any passat, es faran entrenaments previs els dimarts (començant l'1 d'agost). Les inscripcions per la cursa ja es poden fer per internet des d'ahir mateix a través de la pàgina web www.cursadeladonagirona.com.