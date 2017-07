Aurora Figueras obtè el seu millor resultat en un Europeu de piragüisme

La piragüista banyolina Aurora Figueras va aconseguir un cinquè lloc al Campionat d'Europa en la modalitat de Marató que s'està celebrant a la localitat portuguesa de Ponte de Lima. L'esportista del CN Banyoles va ser la millor de les dues espanyoles que participaven en la prova, completant les set voltes del recorregut en 3'40"05, quedant-se a només tretze segons de la quarta classificada, Stefania Cicali. Molt més lluny van quedar els llocs que donaven accés a podi amb els que les diferències van anar per sobre de tres minuts. Aquest és el millor resultat de Figueras a l'Europeu ja que millora en dues posicions la setena plaça aconseguida en K1 a Pontevedra l'any passat. Aquest és el cinquè cop que la banyolina participa al Campionat d'Europa, al qual arriba sent la gran dominadora de la disciplina tant a nivell català com nacional. Avui tornarà a l'aigua per participar en el K2 fent equip amb Eva Barrios, modalitat de la que són actuals campiones d'Espanya.

Un cop acabada la competició, Figueras continuarà la preparació de cara al Campionat del Món que a finals d'agost se celebrarà a Sud-àfrica, i on la piragüista banyolina intentarà millorar el novè lloc que va obtenir la temporada passada.