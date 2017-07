Dalmau Huix deixa el Bordils per fitxar pel Balonmano Torrelavega

El Bordils continua essent un trampolí per fer el salt a l'handbol professional. Ja s'ha convertit en una tradició estival que una de les peces importants dels blanc-i-verds. Primer va ser Marc Canyigueral, que se'n va anar al Villa de Aranda fa dues temporades, abans de fer el salt al Ciudad Encantada de Conca, amb qui ha renovat per a la propera campanya. Després va ser el torn d'Edu Nonó, potser el més previsible al final de la passada temporada, en la qual va aconseguir uns guarismes espectaculars, que va fitxar pel Bidasoa. També el mateix estiu Esteve Ferrer, un altre dels importants en l'atac, deixava la disciplina dels gironins per fitxar pel Thuir rossellonès.

Aquest any no n'ha estat excepció i, divendres, el club gironí va comunicar que Dalmau Huix deixa la seva disciplina per fitxar pel Balonmano Torrelavega (Cantàbria), club que també milita a la Divisió d'Honor Plata, la mateixa categoria que el Bordils, amb la qual cosa, Huix es converteix en el primer jugador que, havent jugat amb el Bordils, s'enfrontarà al seu exequip a la mateixa categoria.



Cuidar la base

El tècnic del Bordils, Sergi Catarain, comentava, arrel de la notícia de la sortida de Dalmau Huix que des del club «s'està fent una feina molt important amb el primer equip des de fa anys», tot i que són conscients que la situació en la que viuen ara amb la sortida d'Huix, ha de ser habitual en un club que es nodreix només de jugadors de la pròpia base. Catarain comentava que «tots aquests equips que ja tenen una mica més de pressupost, poden acabar de fer les plantilles fitxant jugadors nostres», reconeixent que «la resta poden oferir als jugadors coses que, per nosaltres, són inviables».

En el cas concret d'Huix, el tècnic comentava que «el Torrelavega va trucar al club i li va comunicar que es posarien en contacte amb ell. Després de fer-ho ell (Dalmau Huix) s'ho ha pensat i al final ha decidit marxar» i es lamenta perquè «perdem una persona molt important».

Tot i sentir la seva marxa entén la decisió del jugador ja que «si li fa il·lusió provar una cosa i marxar, fa ben fet, és una bona decisió».

Ara, però, Catarain espera que no es produeixin més baixes de jugadors en aquesta primera temporada seva al club. De moment, tots estan convocats, el dia 1 d'agost, per posar-se a les ordres del nou tècnic, que ha arribat a Bordils després que se n'anés una altra de les peces clau del club, Pau Campos, que ha passat a entrenar el CSM de Bucarest.