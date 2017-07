El Girona Judo posa les bases d'un campus de prestigi internacional

Els esforços de l'Associació Girona Judo pel foment i promoció d'aquest esport a la provínica en els darrers quaranta anys no ha parat de donar resultats i, després de destacar-se com el club més important a Catalunya i dels millors de l'Estat, ara ha fet un pas endavant per continuar creixent a nivell internacional. Això l'ha dut, només quinze dies després d'homenatjar els campions de les diverses categories, a organitzar la primera edició de l'Stage Internacional Judo Costa Brava en què ha reunit un total de 94 esportistes de diversos països, com Ucraïna, Geòrgia o França, a més de diversos judokes nacionals i components de l'equip.

La iniciativa, que s'ha desenvolupat a les instal·lacions del Club Tennis Cala Canyelles de Lloret de Mar, pretèn convertir-se en un campus d'entrenament de referència mundial en què fins i tot puguin participar algunes seleccions nacionals. Mostra d'això és que en aquesta primera edició estava prevista la presència de l'actual seleccionador olímpic espanyol, Quino Ruíz, encara que compromisos d'última hora li van impedir ser-hi. L'Stage Internacional Judo Costa Brava es va tancar divendres passat després de cinc dies que han permès gaudir d'un excel·lent nivell competitiu en què els judokes han realitzat sessions dobles d'entrenament físic, tècnic i tàctic que els seriviran per arribar en bones condicions a l'inici de temporada. En aquest sentit, la direcció del campus ha anat a càrrec de José Luis Salas juntament amb Noel Le Hecho i Fátima Ribot, a més de Maurici Casasayas i David Roca. El responsable esportiu del club, Jaime Salas, assegura que «ja estem pensant en la propera edició. Cal valorar la data més adequada, que probablement sigui l'última setmana de juny o primera de juliol. Més que una estada, la idea és convertir-ho en un campus d'entrenament a nivell europeu i, paral·lelament, ho farem amb categories de formació».



Projecció del judo a la província

Sobre el fet d'organitzar l'estada a Lloret de Mar, considera que «volíem deslocalitzar l'activitat de Girona i portar-la a una destinació turística propera a la Costa Brava, i Lloret complia tots el requisits pel que fa a infraestructures i instal·lacions». Acabada aquesta primera edició i pensant en la propera, Salas espera poder organitzar una trobada amb entrenadors espanyols i de la resta d'Europa el pròxim mes de setembre per explicar les novetats per l'any vinent.

El moment del calendari que el Securitas Girona Judo ha escollit per dur a terme aquest Stage Internacional és estratègic ja que, coincidint amb la cloenda, comença el que la Federació Internacional de Judo celebra anualment a Castelldefels i que s'allargarà fins al 8 de juliol amb participació de 300 judokes d'arreu del món, entre els que destaquen vuit campions olímpics. El fet que les dues cites siguin consecutives és clau per atreure esportistes de màxim nivell mundial.

El club gironí ha assistit a Castellefels amb tots els components del primer equip i del sots21 pensant en el debut oficial de la temporada a la primera Copa d'Espanya que la setmana que ve es fa a València i on tindrà vuit representants. Són Vas Sampan (66 kg), Nika Chakvetadze, Àlex Salas, Edu Xargay (73 kg), Jaba Bitsadze, Gio Khabuliani (81 kg), Temo Khachidze (90 kg) i Mel Chisari (63 kg) en la categoría femenina. Aprofitant aquest desplaçament, l'expedició ja es quedarà a València per prendre part en el Training Camp pre Mundial que se celebra a València del 10 al 16 de juliol.