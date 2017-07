L'Sky exhibeix el seu domini amb Geraint Thomas de líder i caiguda de Valverde

El ciclista britànic Geraint Thomas (Sky) va convertir-se en el primer portador del mallot groc després de ser el més ràpid en la cronometrada de 14 quilòmetres disputada ahir a la ciutat alemanya de Düsseldorf, amb un temps plujós que va motivar una caiguda que va eliminar Alejandro Valverde i va obligar a la prudència a tots els favorits.

En una jornada de por i respecte per la pluja, Thomas va tocar la glòria per davant de tots els favorits. El ciclista de Cardiff se la va jugar i va encertar. Va guanyar la partida, per cinc segons de diferència, al suïs Stefan Kung (BMC) i, per 7, a un altre Sky, el bielorús Vasil Kiryienka. D'entre els favorits, Chris Froome (Sky) va donar el primer cop, aconseguint un còmode avantatge respecte a la resta de ciclistes que el podrien incomodar en aquesta edició en la que busca el seu quart triomf a la ronda gal·la, després de guanyar els de 2013, 2015 i 2016.

Froome va aconseguir una renda de 35 segons sobre Richie Porte, 36 sobre Nairo Quintana, 39 amb Romain Bardet, 40 sobre Aru i 42 sobre Alberto Contador. El primer espanyol va ser el campió estatal, Jonathan Castroviejo, quinzè a vint segons de Thomas.

El costat més fosc de l'etapa va ser per a Valverde i el Movistar, en el primer assalt, que va anar per terra en un revolt cap a l'esquerra, anant a parar, amb violència, contra la tanca. De seguida va ser atès pel seu director, Eusebio Unzue, i traslladat a l'hospital de Düsseldorf. En aquesta edició Valverde ha durat només 7 quilòmetres.

A més del cop per a Valverde, també Movistar es queda sense el millor reforç per a Nairo Quintana, la principal carta de l'equip espanyol per fer-se amb la cursa.

Sorprenent el domini de l'Sky, amb quatre corredors entre els vuit primers classificats (Thomas, Kiryenka, Froome i Kwiatkowski), que fan preveure que, com equip, no tindran rival. Ara, el que falta saber és qui serà, a nivell individual, el que intentarà destronar Froome amb més insistència i si, al final, ho podrà aconseguir.

També va anar per terra i va acabar amb la seva participació al Tour Ion Izagirre, deixant el seu equip, el Bahrain, sense líder a les primeres de canvi, després que aquesta temporada deixés el Movistar per fitxar per un equip que li donava les garanties de líder en algunes proves, com ara aquest Tour.

Avui es correrà la primera etapa en línia, que portarà el pilot fins a Bèlgica, en un parcial en què els esprinters han d'agafar el protagonisme després d'aquesta contrarellotge individual.