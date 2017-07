Marcel Kittel s'imposa a l'sprint i Thomas segueix líder

El ciclista alemany Marcel Kittel (Quick Step) es va alçar amb la segona etapa del Tour de França 2017, que recorria 293 quilòmetres entre Dusseldorf i Lieja, després d'imposar-se a un sprint massiu a una carrera marcada de nou per la pluja i les caigudes, mentrestant el britànic Geraint Thomas (Sky) ha conservat el mallot groc.

En una 'Gran Boucle' que, amb els abandonaments d'Alejandro Valverde (Movistar) i Ió Izaguirre (Bahrain Merida), s'ha convertit en l'edició amb menys espanyols des de 1983, Alberto Contador va complir les expectatives i va arribar sense perdre ni un sol segon, igual que la resta de favorits -Chris Froome (Sky), Nairo Quintana (Movistar), Richie Port (BMC)-, que van entrar amb el mateix temps.

Des dels primers quilòmetres, Taylor Phinney (Cannondale Daprac), Yoann Offredo (Wanty), Thomas Boudat (Direct Energie) i Laurent Pichon (Team Fortuneo) es van escapar i van mantenir el cap de carrera durant tota l'etapa. No obstant això, quan corria el quilòmetre 30, la diferència queia estrepitosament i semblava que l'escapada estava condemnada al fracàs.

Però gens més lluny de la realitat. Amb l'aigua com a protagonista, una caiguda múltiple en el grup perseguidor va donar aire als líders i va provocar les caigudes de Romain Bardet (AG2R) i Chris Froome. Aquest últim es va veure especialment perjudicat, ja que va haver de canviar de bicicleta perdent més temps encara.

Quan quedaven amb prou feines 19 quilòmetres, Pichon va llançar un atac sense sentit que solament van seguir Taylor Phinney i Offredo, que finalment van aconseguir marxar-se en solitari; tot apuntava al fet que la victòria la hi disputarien aquests dos homes. Al mateix temps, Froome i Bardet van aconseguir reenganxar-se a l'escamot amb l'ajuda dels seus companys d'equip.

No obstant això, mancant un quilòmetre per al final, l'escamot va caçar a la fugida i Kittel es va imposar a el sprint final per apuntar-se el seu desè triomf d'etapa en la ronda gal·la. Els favorits per la general, per la seva banda, van poder salvar la papereta i van entrar juntament amb l'escamot sense gran diferència de temps entre ells malgrat les caigudes d'alguns d'ells.

La propera etapa es disputarà aquest dilluns amb inici en Verviers (Bèlgica) i arribada en Longwy (França). Serà un dia dur, amb un recorregut molt sinuós i amb tres ports de quarta categoria i un de tercera.