Maverick Viñales segueix amb problemes de tracció i sortirà des de l'onzena posició

Maverick Viñales va repetir a la qualificació pel Gran Premi d'Alemanya el mateix resultat que va obtenir cap de setmana passat a Assen i sortirà des de l'onzena posició a l'engraellat de sortida. En un tram de campionat que sembla que les Yamaha han perdut el ritme que tenien a principis de temporada, les Honda i les Ducati estan fent tots els punts possibles i el domini que tenien Viñales i Rossi sembla que no hagi existit.

Marc Márquez (Honda) va aconseguir la pole position, la tercera d'aquesta temporada, per davant del pilot de Ducati Danilo Petrucci, que celebra amb una primera línia l'acord de continuitat amb Pramac per a la propera temporada. Petrucci s'ha convertit, en les darreres curses, en un pilot a seguir i acumula dos podis en les tres darreres rondes.

Completarà aquesta primera línia de la graella de sortida el pilot d'Honda Dani Pedrosa, mentre que la primera Yamaha classificada va ser la satèl·lit de Cal Crutchlow, en cinquena posició, mentre que Rossi i Viñales sortiran des de la tercera i quarta línia, respectivament.



La primera enganxada

Marc Márquez i Màverick Viñales van protagonitzar una de les polèmiques dels entrenaments. Els pilots, en un moment de la qualificació es van tocar, per l'excessiva agressivitat de Márquez en un revolt. Segons el pilot de Roses «no sé si ell s'ha frenat o no en el primer sector, però jo he vist que tenia l'oportunitat d'avançar-lo i volia seguir a Cal (Crutchlow) per fer una volta ràpida. Quan he entrat al segon revolt l'he avançat, i després ell, al sortir del revolt, ha frenat amb la meva moto; no ha anat a fer el revolt, ha anat a frenar amb mi. No sé què dir. No passa res. Coses de la qualificació», va comentar, enutjat.

Després de la qualificació, quan els pilots practicaven la rutina de la sortida, es va poder veure Viñales i Márquez parlant. El rosinc va comentar que l'hi havia preguntat «perquè» ho havia fet, però que «no entenia el que li volia dir».

Polèmiques a part, el pilot de Yamaha considera que «la moto està treballant bé i només s'ha de millorar una mica en el sector dos, però per qüestions del meu pilotatge, en la resta del circuit la moto funciona realment bé». A més, Viñales considerava que «amb aigua no sé molt bé què passa, ja que el que he pogut veure és que ens treuen molta acceleració, moltíssima, i a la frenada i passada per revolt anem molt a prop d'ells, el problema és que no tenim tracció, la moto derrapa molt i no avança».

L'estratègia per a la cursa, per Viñales, serà «des de la primera volta fins al final hauré de donar el cent per cent, així que espero i desitjo tenir una bona sortida i anar veient i, si la cursa és en sec, serà fonamental l'elecció de pneumàtics».

La cursa es podrà seguir a partir de les 14.00 h per Movistar+.