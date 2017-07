Els partits de la primera jornada de Lliga Femenina es jugaran tots a Madrid

Jorge Garbajosa ja va deixar clar en la seva visita a Girona per la disputa de la Copa que estava disposat a potenciar el bàsquet femení i a buscar mesures per donar-li més visibilitat. I, de moment, el president de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) ho està complint. L'assemblea de la federació va aprovar ahir una novetat molt destacada: una primera jornada de lliga en format de concentració amb els vuits partits en un mateix pavelló de Madrid el cap de setmana del 29 de setembre i 1 d'octubre. Un «Open Day» a l'estil de les lligues francesa o italiana on, el primer cap de setmana de competició, els setze equips es reuneixen en una mateixa seu per jugar els vuit partits marcats per a la primera jornada.

El format de la Copa, que es disputarà el darrer cap de setmana de gener, i del play-off es manté igual que en la darrera temporada: Copa de sis equips i eliminatòries pel títol entre els sis primers classificats al final de la lliga regular. La Supercopa d'Espanya queda fixada per al 27 de setembre. Sobre el paper s'hauria de jugar a Salamanca amb el Perfumerías Avenida i l'Spar Citylift Girona de rivals. L'assemblea de la FEB també va aprovar ahir una reducció de l'aval, de 70.000 a 60.000 euros, i també una disminució del cost de les fitxes de les extracomunitàries. Sobre la taula, encara que ahir no es va confirmar, hi ha la possibilitat que la Lliga Femenina-1 adopti el nom d'un patrocinador (a l'estil de la Liga Santander a la Primera Divisió de futbol o de la Liga Endesa a l'ACB).

També es parla d'un possible increment de l'oferta televisiva més enllà de les transmissions per streaming o dels partits que ja s'oferien fins ara per la Copa o pel play-off.