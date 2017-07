El Barça hauria especulat amb els abonaments dels socis al Camp Nou

El FC Barcelona hauria especulat amb seients de socis abonats al Camp Nou, i sense informar els afectats, per fixar preus elevats, segons una informació que ha revelat avui el canal TV3 i que el club es disposa a aclarir en una conferència de premsa programada a les 19:00 hores.

Des del 2001, i sota la presidència de Joan Gaspart, el Barcelona disposa d'una aplicació a Internet perquè el soci abonat que no assisteixi al camp pugui alliberar el seu seient perquè el club el posi a la venda.

En principi, si el club aconsegueix vendre'l, el benefici obtingut, després de descomptar les despeses de gestió i el 21% d'IVA, se'l reparteix a mitges amb el soci que ha cedit el seu seient.

Segons la informació periodística, el Barcelona hauria captat entrades a través de socis abonats per donar-li un curs diferent, com per exemple la venda d'un seient d'alta gamma, associat a servei de menjar en una sala de luxe al Camp Nou.

La investigació del canal televisiu apunta que el Barça no informava el soci afectat d'aquest negoci i li liquidava l'entrada a preu de taquilla i no per la quantitat venuda, en alguns casos entre 1.200 i 1.500 euros.

TV3 ha dut a terme una investigació en les últimes tres temporades, que afecta deu partits, els denominats d'alta demanda d'entrades, i en els quals més sol·licitud té l'entrada 'VIP Experience'.