Peter Sagan demostra la seva superioritat a Longwy

El campió del món Peter Sagan ha fet bons els pronòstics i s'ha apuntat la tercera etapa del Tour de França amb meta a Longwy. L'eslovac ha tingut problemes en un pedal a l'inici de l'acceleració, però ni això ha impedit que aconseguís la victòria a la cota final, demostrant la seva superioritat en arribades d'aquest estil.



Richie Porte, un dels grans favorits a la general, ha intentar sorprendre al costat d'Alberto Contador a l'últim quilòmetre, però el treball dels companys de Sagan ha estat impagable i l'etapa s'ha decidit a l'esprint. El campió del món ha aixecat els braços per davant de Michael Matthews i de l'irlandès Dan Martin.



Geraint Thomas (Sky) ha mantingut sense problemes el maillot groc de líder i el seu company d'equip Chris Froome ja és segon a la general del Tour de França.





Le dernier kilomètre de la 3e étape, magnifique sprint final ! / The last kilometer of stage 3!#TDF2017 pic.twitter.com/aNerxUNQvQ