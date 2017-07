Sarrià de Ter acollirà tres equips de futbol femení del Gerunda

El passat 25 de juny , l'expresident del Girona FC i actual del Gerunda FC, Carles Teixidor, lamentava en article al Diari de Girona que l'entitat que presideix, exclusivament centrada en el futbol femení, tenia problemes d'espais per entrenar i jugar a Girona davant l'increment de jugadors que ha experimentat la seva escola de futbol femení .L'article va trobar resposta a la regidoria d'Esports de Sarrià de Ter que es va posar en contacte amb Teixidor per explorar vies de col·laboració. La reunió entre les dues parts va ser «molt positiva» i l'Ajuntament de Sarrià ha anunciat «un acord per a que l'entitat pugui disposar de diferents hores d'entrenament al Camp Municipal d'Esports de La Rasa». Tres equips de diferents edats del Gerunda FC s'entrenaran i jugaran la propera temporada a Sarrià de Ter i, en funció del resultat de l'experiència, resta oberta la possibilitat de crear una escola de futbol.

A principi d'aquesta legislatura, Sarrià de Ter va fer el pròposit de donar suport a l'esport femeni «passant de les paraules als fets» destinant un 20% de les subvencions a les entitats esportives exclusivament a l'esport femení. Una política que ha donat com a resultat que un any s'hagi passat de 261 llicències (el 2015-16) a 349 llicències (aquesta temporada 2016-17). L'increment ha estat de més d'un 33 %.

Un evolució positiva que, però, no ser possible en el futbol atès que FC Sarrià de Ter va anunciar que no podria mantenir l'únic equip de futbol femení que tenia en competició. Un buit que l'ajuntament de Sarrià de Ter ha compensar amb l'acord amb el Gerunda que «acostarà el futbol femení fins a totes les nenes i noies sarrianenques».