El Barça hauria especulat per fer negoci amb els abonaments dels socis

El FC Barcelona hauria especulat amb seients de socis abonats al Camp Nou, i sense informar els afectats, per fixar preus elevats, segons una informació que va revelar ahir TV3. Des del 2001, i sota la presidència de Joan Gaspart, el Barcelona disposa d'una aplicació a Internet perquè el soci abonat que no assisteixi al camp pugui alliberar el seu seient perquè el club el posi a la venda. En principi, si el club aconsegueix vendre'l, el benefici obtingut, després de descomptar les despeses de gestió i el 21% d'IVA, se'l reparteix a mitges amb el soci que ha cedit el seu seient. Segons la informació, el Barcelona hauria captat entrades a través de socis abonats per donar-li un curs diferent, com per exemple la venda d'un seient d'alta gamma, associat a servei de menjar en una sala de luxe al Camp Nou. La investigació del canal català assenyala que el Barça no informava el soci afectat d'aquest negoci i li liquidava l'entrada a preu de taquilla i no per la quantitat venuda, en alguns casos entre 1.200 i 1.500 euros. Televisió de Catalunya ha dut a terme una investigació en les últimes tres temporades, que afecta deu partits, els denominats d'alta demanda d'entrades, i en els quals més sol·licitud té l'entrada 'VIP Experience'.



El club es defensa

La resposta del club no es va fer esperar i a la tarda, el vicepresident Jordi Cardoner va oferir una conferència de premsa en què va defensar la postura del club i va negar qualsevol irregularitat. El responsable de l'àrea social, va ser contundent en desmentir les informacions de TV3. «No han contrastat la informació», va dir atacant directament el periodista Xavi Torres, un dels autors de la notícia, present a la sala de premsa. «El Barcelona confirma que actua correctament i qui guanya és el soci. Entenem que seguirem treballant igual pel bé del soci. Ens dol que TV3 hagi fet això sense consultar res al club. A la nostra oficina d'atenció al soci vam rebre 25.000 trucades al mes i hi 6.000 visites presencials que saben com està anant tot», va assegurar Cardoner. Sobre la possibilitat que els socis es puguin sentir enganyats, Cardoner va negar-ho. «El club no es queda amb els guanys, sinó que ho redistribueix amb tots els socis. Com? El que es fa és unir els beneficis per fer les coses més senzilles, com reutilitzar els diners per comprar jugadors, no pujar el preu dels abonaments, cosa que succeeix des de 2010, pagar fitxes milionàries als professionals ... El que no volem és que ningú faci negoci amb això».



Mathieu ja és a Lisboa

Mentrestant, d'altra banda, Jérémy Mathieu va començar ahir els entrenaments amb l'Sporting de Lisboa, club amb el qual s'entrenarà els propers dies i si n'acaba convençut concretarà el seu fitxatge.