Espanya sub-20 tanca el Torneig de Platja d'Aro amb un ple de victòries

Immaculada ha estat la trajectòria de la selecció espanyola sub-20 de bàsquet al Torneig Internacional de Platja d'Aro que s'ha celebrat des del 23 de juny fins al passat diumenge al Palau d'Esports i Congressos de la localitat empordanesa. L'equip dirigit per Ibon Navarro, que s'està preparant per l'Europeu que es disputarà a Creta aquest mes de juliol, havia guanyat la República Txeca (97-70) i França (69-75) en els seus dos primers compromisos, i va despatxar el tercer, en l'últim dia del campionat, amb una nova victòria. Aquest cop, per la mínima (71-70) i contra Alemanya. Un triple de Santi Yusta a una sola cama i quan sonava la botzina va donar el triomf in extremis. El mateix dia, França es va desfer de la República Txeca per 6 punts de diferència, tancant el marcador amb un 70 a 64 definitiu.

Espanya, amb tres victòries, s'ha proclamat campionat del Torneig; Alemanya ha guanyat dos partits, mentre que França i la República Txeca només han aconseguit un triomf. Sergi Garcia, Santi Yusta, Amine Noua, Moritz Wagner i l'MVP Karim Jallow formen el cinc ideal del campionat.