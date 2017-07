El Landes de Queralt Casas, rival de l'Uni a l'Eurocup

L'Spar Citylift Girona ha conegut aquest matí els seus primers rivals europeus després del sorteig que s'ha celebrat a Munic. L'equip gironí ha quedat enquadrat al grup G en la primera fase de l'Eurocup, ronda en la que es veurà les cares amb el Basket Landes francès, el VBW CEKK Cegled hongarès i el Gernika.

No serà un grup fàcil per a l'Uni. No només perquè s'enfrontarà a un rival d'alçada de la Lliga Femenina 1 com ho és el Gernika, ni perquè haurà de fer molts quilòmetres per visitar la pista del Cegled d'Hongria, sinó també perquè també se la jugarà amb el Landes. El club francès es troba en plena fase de creixement i té l'ambició de convertir-se en un dels equips punters del seu país. Una de les seves referències és, curiosament, la gironina Queralt Casas, qui comparteix vestidor amb l'experimentada Céline Dumerc, designada més d'una vegada com la millor jugadora del campionat francesa i reconeguda el 2012 com la jugadora més valuosa del continent europeu.

La competició donarà el seu tret de sortida el proper 12 d'octubre i el primer compromís de les gironines serà a la pista del Gernika.