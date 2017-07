L'assemblea de socis del Palamós se celebrarà el proper 19 de juliol

La directiva del Palamós, encapçalada per Joan Pau Pérez, explicarà als socis assistents el proper dimecres 19 de juliol a dos quarts de vuit a la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou l'estat dels comptes de l'anterior exercici i el pressupost per a l'actual temporada. Damunt la taula, entre d'altres aspectes, hi haurà temes com la situació després de la marxa de l'estadi de la Unió Esportiva Llagostera, o quins són els esdeveniments que hi ha pensats per celebrar el 120è aniversari que el degà celebrarà el curs 17/18.