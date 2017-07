L´Uni coneix avui els seus rivals a la fase de grups de l´Eurocup

Travessar Europa a mitja tardor per plantar-se a Hongria i jugar-se les garrofes a la segona màxima competició continental del bàsquet femení no és el pitjor que et podria passar, però sempre és millor fer-ho a prop de casa, a Portugal, França, Itàlia o a tot estirar Suïssa. Toca avui treure el mapa perquè l'Spar Citylift Girona coneixerà els seus primers tres rivals a l'Eurocup, en la que serà la segona participació del club després de renunciar a jugar l'Eurolliga tot i tenir-hi dret al seu subcampió de lliga. A Munic, a tocar del migdia i sota l'atenta mirada del directiu Vicenç Bordas i el delegat Bernat Vivolas, a l'Uni s'emparellarà en un dels cinc grups de la seva conferència. De possibles adversaris n'hi ha per triar i remenar; alguns més perillosos que d'altres, amb més o menys entitat. S'evitarà de primeres l'AGÜ Sport turc, botxí en l'últim curs, i també als equips d'Eurolliga que no cauran fins les rondes següents. Però serà una primera fase que, depenent de la fortuna d'avui, es pot convertir en un camí plàcid o tortuós.

Enquadrat al bombo número dos, l'Uni quedarà emparellat avui amb tres equips més. Del primer bombo, el director esportiu Pere Puig té clar que «qualsevol rival serà dur» i considera, sobretot, que «la fortalesa del grup la determinarà l'equip que ens toqui del tercer bombo. Allà, segons Puig, hi ha algun rival de força envergadura. Al Carolo Basket francès i el Virtus Eirene Ragusa italià no els vol veure ni en pintura («seria millor evitar-los», assegura). També espera esquivar «els desplaçaments llargs i complicats» com pot ser els d'alguns indrets de Bèlgica, Suïssa, República Txeca o també Hongria.

La competició començarà el 12 d'octubre i l'objectiu de l'Uni és «arribar al més lluny possible»; no pas lluitar per la victòria perquè «guanyar-la és molt complicat», com admet Puig. Amb un total de 40 equips repartits en dues conferències, a la fase inicial es classificaran els dos primers i els millors tercers. Això sí, amb una novetat. Els vuit equips que aconsegueixin un millor balanç un cop acabada la fase de grups, s'estalviaran jugar una eliminatòria prèvia als setzens. Un bon al·licient per a l'Uni, que intentarà tancar aquest tram inicial amb uns bons números. Les gironines disputaran, en un principi, els seus partits al pavelló de Fontajau els dijous a les 8 del vespre, encara que aquest horari pot acabar canviant si el rival de torn ho demana i s'arriba a una entesa.