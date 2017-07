Pas endavant en la relació entre el Llagostera i l´Ajuntament

Oblidar el passat i tornar a col·laborar per un bé comú. Aquesta és la principal conclusió a la qual han arribat l'Ajuntament de Llagostera i UE Llagostera-Costa Brava, que després de diverses desavinences en els darrers anys ahir van escenificar la seva entesa per recuperar la normalitat amb un acte conjunt al Saló de Plens del consitori en què es va oficialitzar el retorn del primer equip al camp Municipal del poble. També l'adaptació dels espais i estudi per ampliar les instal·lacions a la localitat per cobrir totes les necessitats de l'entitat i del recent fundat CF Base Llagostera. L'equip gironí posarà així punt i final a tres anys d'exili esportiu a Palamós, primer obligat per les exigències de la Lliga durant l'etapa a la Lliga Adelante i després per aprofitar les inversions fetes al camp baix-empordanès. La presidenta del Llagostera, Isabel Tarragó, va aprofitar l'ocasió per mostrar el seu agraïment pel tracte que han rebut en aquest temps. Malgrat expressar la voluntat de complir amb tots els compromisos adquirits, l'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, va recordar que tot i estar previstes des de fa temps les actuacions van quedar aturades i s'hauran d'incloure en les partides pressupostàries de l'any vinent pel que cap d'elles es podrà fer de forma immediata.

Amb el nou conveni, el primer equip s'entrenarà i jugarà els partits al Municipal amb el compromís del govern local de fer diverses millores. Especialment a la zona de graderies on la vella tribuna coberta se substituïria per una de nova de les mateixes característiques que la retràctil muntada amb motiu de la històrica promoció d'ascens a Segona A. Santamaria va expressar que «no volíem que el Llagostera marxés i s'emportés la seu social a un altre lloc. Podem estar orgullosos de la trajectòria esportiva que han tingut, i no podem obviar la promoció que han fet del poble a tot Espanya». Alhora va confiar en la bona entesa amb l'altre club de futbol per compartir el camp i va afegir que «serà important tenir una molt bona coordinació, perquè la prioritat és que els nens facin esport. Les entitats han de tenir el mateix suport». En aquesta línia està previst que dimecres es faci una reunió conjunta per establir els horaris d'ús del camp.

Nous camps

Un altre dels punts de l'acord, afecta la manca d'espais per atendre el creixement del futbol base del UE Llagostera, que amb 23 equips havia hagut de desplaçar alguns entrenaments a Caldes. Malgrat tot els resultats no se n'han ressentit, i el club ha assolit 7 ascensos de categoria. La primera alternativa seria construir un camp de futbol 7 a la zona ubicada a la urbanització de La Canyera, de manera que descongestionaria part del col·lapse que hi ha actualment. L'alcalde tambe va manifestar la intenció del consistori d'adquirir el camp d'ús agrícola situat al costat de l'actual camp per fer-ne un de futbol 11, una opció que «ja hem traslladat a l'arquitecte, però en aquest cas hi ha una línia mitja tensió que passa per sobre i cal parlar amb el propietari i veure com s'hauria de fer. Ja hem establert converses amb la companyia». Encara hi hauria una tercera via per la que s'estuadiaria l'adaptació del Casal Parroquial, el lloc d'origen del futbol local.

Mentre continuen les converses entre ambdues parts la presidenta va confirmar que l'equip que entrena Oscar Álvarez iniciarà la pretemporada el 10 de juliol.

Contenta de poder tornar a casa, Tarragó va recordar que les necessitats del club són urgents, pel que de moment es seguirien fent entrenaments i partits fora de Llagostera. En aquest sentit va fer oficial que «no descartem la possibilitat de portar part de l'àrea esportiva a Santa Cristina d'Aro, hem arribat a un d'afiliació amb el Cristienc. Allà podríem arribar a jugar algun partit». El conveni preveu que l'àrea esportiva encapçalada per Oriol Alsina es faci càrrec de la gestió dels equips del club empordanès col·laborant amb els actuals responsables de l'entitat. Sobre el nou futur del club al poble Tarragó es va mostrar convençuda que «molta gent no va estar del tot d'acord que marxessim a Palamós, encara que allò va ser imposat, i ara esperem que amb quest retorn que els seguidors i patrocinadors donin suport a l'equip si pot ser com en la promoció d'ascens».