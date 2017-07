Landes, Gernika i Cegled, rivals de l´Uni a la fase de grups de l´Eurocup

Queralt Casas tenia una mena de dilema intern. La gironina, actualment jugadora del Landes francès, volia que el seu equip es trobés amb l'Uni a l'Eurocup. Tornar a casa, retrobar-se amb amics i familiars, jugar a Fontajau. Sí, però no. Perquè enfrontar-se a l'Spar Citylift Girona, alhora, es convertiria en un veritable obstacle a l'hora de passar ronda, el gran objectiu de les franceses. «La meva mare em deia que era molt difícil i l'any passat ja me'n vaig quedar amb les ganes», recordava Casas, que ahir va emportar-se finalment una alegria quan va veure que el destí, aquest cop sí, havia estat del seu costat. El Basket Landes serà un dels rivals de l'Uni a la primera fase, juntament amb el Lointek Gernika i el CEKK Cegled hongarès. Un grup «molt difícil» per a Casas, que s'ho mira des de la perspectiva francesa; també «el pitjor grup possible esportivament parlant» per al director esportiu Pere Puig, a qui només el satisfà veure que els desplaçaments «no seran gaire complicats».

Quedar entre els dos primers classificats serà el gran objectiu de l'Uni a partir del 12 d'octubre, quan la competició aixecarà el teló. Serà un inici dur i exigent: primer, visitant el Gernika i després, rebent el Landes a Fontajau. Puig els considera com els dos principals rivals, a l'espera de tenir més informació de les hongareses. Sobretot el francès, un «molt bon equip» que el curs passat «no va tenir sort per culpa de les lesions». «Manté el bloc de l'últim curs i s'està reforçant molt bé», afegeix. No li falta raó i Casas, una de les seves jugadores, ho explica en primera persona. «Tenim un molt bon equip, competitiu, que manté sis jugadores de l'últim any. La temporada passada vam tenir molts problemes amb les lesions i tenim una espina clavada que ens volem treure», diu la bescanonina, qui valora el seu com un club que «està fent molt bé les coses. No fa gaires anys que està a la màxima categoria, però treballa a consciència, pas a pas i creixent a base d'esforç i el suport d'un munt de patrocinadors». Casas és una de les jugadores amb més qualitat d'una plantilla que també compta amb l'experimentada Céline Dumerc, tota una institució. A punt de fer 35 anys, ha estat internacional, jugant els Jocs Olímpics i apuntant-se diversos guardons individuals al llarg de la seva extensa trajectòria. «Sabíem que del primer bombo ens podia tocar un rival top i així ha sigut. El Landes l'any passat era un dels favorits però per culpa de les lesions no va arribar on s'esperava». Èric Surís, tècnic de l'Uni, també hi diu la seva, tot recordant que havia entrenat Casas al GEiEG en categories inferiors.

Els elogis i advertències, però, no només venen d'una direcció. «El Gernika és un bon equip, però crec que l'Uni té encara més experiència. Estic convençut que, mentalment, a nosaltres ens costarà més jugar contra l'Uni. És un rival més fort», valora la pròpia Casas.

Gernika, també perillós

«M'estimaria més no jugar contra equips de la mateixa Lliga, però...», es lamenta Pere Puig. I per postres, a l'Spar Citylift Girona li tocarà encetar l'Eurocup a la pista del Gernika, un rival que ve de signar una molt bona temporada i que s'està reforçant a consciència per tornar a fer un gran any. Mario López continua a la banqueta d'un equip que té en María Pina la seva principal amenaça i que ha reforçat el seu perímetre amb jugadores de molta qualitat com Ameryst Alston. «S'estan reforçant bé, però encara és aviat», adverteix Puig. «Ens coneixem i l'any passat ja va demostrar que pot ser molt i molt perillós», arrodoneix Surís. No tant conegut és el VBW CEKK Cegled, encara que ningú se'n refia. «Pot ser un rival assequible, però ve de ser cinquena a Hongria i l'últim curs va passar ronda a l'Eurocup», avisa Puig. «És l'equip húngar més ben classificat que estava al sorteig», completa el tècnic.

Menys informació té encara Casas. «No les coneixem gaire», admet. Ella, però, té al cap d'altres coses. Ha quedat satisfeta amb el sorteig. Mirarà pel bé del seu Landes, però tornar a Girona ha estat una gran alegria. «Sembla un grup bastant difícil però estic contenta. Sobretot perquè torno a casa». La cita, el 19 d'octubre, ja la deu tenir subratllada.