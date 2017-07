L'Audiència manté Rosell a la presó perquè hi veu risc de fugida

L'Audiència Nacional ha decidit mantenir en presó preventiva l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell per blanquejar diners de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF), en entendre que hi ha risc que es fugui de l'estat gràcies als seus «negocis i contactes» en nombrosos països. La defensa de Rosell va presentar un recurs davant la Sala penal després de la decisió, el passat 25 de maig, de la jutge Carmen Lamela d'enviar-lo a la presó, que ahir va rebutjat la secció tercera de l'Audiència Nacional. En la resolució, els magistrats creuen que Rosell ha de continuar a la presó perquè hi ha risc que oculti proves i torni a delinquir, així com també que es fugui. «L'afirmació de l'apel·lant que no se sostraurà a l'acció de la justícia perquè suposaria renunciar a la proximitat de la seva dona, filles, germans i pares no minimitza el risc de fugida, ja que la seva dona també està investigada per aquests fets i també pot traslladar-se la família amb ell», i més tenint en compte que una de les seves filles va néixer al Brasil, explica l'acte de la sala.

Per als jutges, «la seva notorietat pública» només podria dificultar-li sostreure's de la justícia a Espanya, «però no en un altre país on no gaudeixi d'aquesta notorietat, sense oblidar que també hi ha moltes persones que no estan interessades per l'esport i desconeixen a qui es dediquen a això». A més a més , Rosell «és una persona acostumada a moure's arreu del món, que desenvolupa negocis i té contactes a nombrosos països i que no és un obstacle per a ell desenvolupar-se fora d'Espanya, pel que sostreure's a l'acció de la justícia espanyola i traslladar-se a un altre país no sembla que hagi de resultar-li inabastable i ni tan sols difícil». Els magistrats també tenen en compte la gravetat del delicte que se li imputa, un blanqueig de capitals que comportaria més de 2 anys de presó al que s'hi podria sumar un altre de pertinença a organització criminal.

Recorden que a Rosell se li atribueix haver blanquejat entre el 2007 i el 2011 un total de 14,9 milions d'euros al costat de l'expresident de la Confederació Brasilera de Futbol Ricardo Teixeira, que va ingressar en comptes espanyoles i d'Andorra, procedents de comissions il·lícites derivades de la venda per part de Teixeira dels drets de la selecció de futbol del brasil en 24 partits amistosos. «Aquests fets tenen aparença de delicte», afirmen els jutges, «quan es descriu un concert entre persones per apropiar-se de quantitats de diners que no els pertanyen ni els corresponen». «Va vendre quelcom que el comprador va comprar per molt més diners del que ella va percebre», diu la CBF.