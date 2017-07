L'Eibar traspassa Lejeune al Newcastle per 10 milions d'euros

El Newcastle va fer oficial ahir la contractació del defensa de l'Eibar Florian Lejeune a canvi de gairebé 10 milions d'euros. Lejeune, jugador del Girona (2014-16), va signar una notable campanya a l'Eibar que li ha valgut per fer el salt a la Premier League. El central francès, de 26 anys, va ser presentat ahir i signa contracte fins al 2022. «Quan un entrenador com Rafa Benítez et vol, venir és sempre una decisió senzilla», va assegurar Lejeune. El Newcastle va aconseguir tornar la temporada passada a la Premier League.