El rosinc Miquel Llobet té números de convertir-se en el nou president del Peralada

Setmana de canvis, la que és a punt de viure el Peralada. A nivell esportiu, l'equip va camí de donar el salt de categoria, sempre i quan el Girona acabi pagant (aquesta és la intenció) els 133.000 euros que permetria al club empordanès, amb el qual existeix un acord d'afiliació des de Montilivi, jugar el curs vinent a la Segona Divisió B aprofitant el descens administratiu del Gavà. I també en l'àmbit institucional. L'entitat ha convocat eleccions a la presidència per aquest mateix divendres, dia 7 de juliol. Els comicis es celebraran de 6 a 9 de la tarda.

Josep Isern deixarà el seu càrrec i hi ha més d'un candidat a ocupar-lo. El que sona amb més força, com informava ahir L'Empordà, és el doctor Miquel Llobet. Natural de Roses, està vinculat al club i viu a Peralada des de fa anys. El 2003 va ser condecorat pel club amb la insígnia d'Or i Brillants. De sortir-ne guanyador, Pere Carbó i Dolors Sala, els altres dos aspirants, podrien involucrar-se en l'equip de Llobet. Això podria passar, fins i tot, abans de les eleccions. Avui el club es reuneix i hi podria haver una entesa entre les tres candidatures que es presenten per construir una nova junta directiva. Si hi ha acord, les eleccions de divendres no se celebrarien.



Amistós d'alçada

Sigui quin sigui el futur esportiu i institucional del club, el Peralada jugarà sí o sí un amistós de nivell aquest mes. Serà el dissabte 29 de juliol quan l'equip empordanès s'enfrontarà al Barça B al Municipal. El filial blaugrana realitzarà un any més una estada a Navata (del 22 al 29). L'equip de Gerard López també disputarà un partit amb l'Escala, de Segona Catalana, el dia 25.