Artemis Spanou, ex de l'Uni, jugarà al Polkowice polonès

La pivot Artemis Spanou, de 24 anys i que les dues últimes temporades ha defensat la samarreta de l'Spar Citylift Girona, ja té nou equip unes setmanes després d'anunciar-se que no seguiria. La grega, formada a l'Universitat Robert Morris de Pennsilvània i també amb experiència a Turquia, jugarà aquest curs al CCC Polkowice polonès. El seu nou club està lluitant per classificar-se per l'Eurolliga. S'ho jugarà en una eliminatòria a finals de setembre contra el Piestanske Cajky eslovac.