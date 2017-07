El Barça renova Messi fins al 2021

Després d'uns mesos de negociacions i tota mena de rumors, el Barça anunciava ahir al matí que ha arribat finalment a un acord amb el davanter Lionel Messi per ampliar el contracte del futbolista fins al 30 de juny del 2021. El jugador blaugrana, que actualment es troba de viatge de noces després de casar-se al seu país el passat divendres, acabava el seu vincle amb l'entitat l'any vinent, el 2018.

Informava el Barça mitjançant un comunicat de premsa que l'entesa s'escenificarà amb la signatura del jugador les «properes setmanes», quan Messi es reincorpori als entrenaments un cop hagi donat per finiquitat el període de vacances d'estiu.

Amb aquesta entesa, el Barça diu celebrar «la continuïtat i el compromís del millor jugador de la història, format al planter, que ha desenvolupat tota la seva carrera professional a l'entitat i que és l'emblema d'una era d'èxits extraordinària i inèdita al futbol mundial».

Una vegada que el Barcelona ha rebut totes les validacions necessàries per tancar el contracte, es va afanyar de fer públic ahir mateix, aquest acord i ara només queda la pertinent firma de les dues parts implicades. Per a aquest acte, que tindrà lloc d'aquí a unes setmanes, el club preveu una posada en escena bastant solemne, tot i que encara no té decidit com serà.



Una prioritat del club

La renovació del davanter argentí es donava per feta unes setmanes enrere, ja que el club havia enviat senyals que tot estava encaminat. De fet, l'ampliació del contracte del jugador fins l'any 2021 ha estat un assumpte que ha portat en exclusiva el president del club, Josep Maria Bartomeu, que no ha volgut que la família de Messi i el mateix futbolista tinguessin cap dubte de la intenció de l'entitat de comptar amb els seus serveis, malgrat els problemes amb els quals s'ha topat amb la justícia.

Així, malgrat els dubtes dels últims anys i el seu trànsit pels jutjats, l'últim després de conèixer que el Tribunal Suprem el considerava autor de tres delictes fiscals i la confirmació de 21 mesos de presó imposada per l'Audiència de Barcelona, el jugador barcelonista finalment signarà la seva renovació, que el mantindrà com el futbolista més ben pagat.

Messi ha estat els últims anys el símbol del Barça i la seva renovació, just quan fa pocs dies complia els 30 anys, s'havia convertit en una obsessió per als gestors del club, que sabien que haurien de pagar unes quantitats astronòmiques i una prima de fitxatge també molt elevada.

El club entén que al jugador se li han de satisfer sumes importants de diners pel que ha aportat al Barcelona i pel que genera el seu futbol.



Una vida lligada al Barça

Leo Messi va aterrar al club blaugrana quan només tenia 13 anys (el 2000), procedent del planter de Newell's Old Boys argentí. Ja a la Masia, va jugar en diferents equips de les categories inferiors, com l'infantil A, cadet B i A, juvenil A i Barça C i B.

La seva primera experiència en el primer equip li va arribar quan tenia 16 anys, tres després d'haver fitxat pel Barcelona. Va ser en un amistós al camp del Porto. Ja amb 17, va estrenar-se a la Primera Divisió, a Montjuïc i en un derbi contra l'Espanyol.

Va completar el curs passat la seva tretzena temporada en el primer equip del Barça, amb el qual ha guanyat 8 Lligues, 4 Lligues de Campions, 5 Copes del Rei, 7 Supercopes d'Espanya, 3 Supercopes d'Europa i 3 Mundials de Clubs.

Individualment, ha estat condecorat amb 5 Pilotes d'Or, com a millor jugador del Món, i com a màxim golejador ha rebut 4 Botes d'Or i 4 trofeus de màxim realitzador de la Lliga espanyola. Amb la samarreta blaugrana, Messi ha marcat 507 gols en 583 partits. És el màxim golejador de la història del Barcelona i també de la Lliga espanyola.

«Jugar amb Messi és la millor experiència i treballar amb ell tants anys és fantàstic. Hem guanyat moltíssim amb ell i espero que pugui estar molts anys més jugant amb nosaltres», deia Gerard Piqué, des de Qatar i en declaracions a beIN Sports, en les primeres reaccions a la renovació de l'atacant argentí.