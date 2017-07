El túnel del vent d'Empuriabrava intentarà demà batre un rècord Guinness

Volar sense interrupcions durant set hores i mitja. Aquest és el repte que s'ha proposat l'empresa Windoor, que ha convocat el primer rècord Guinness Mundial en un túnel de vent estatal. Es vol batre la marca anterior d'aquesta especialitat, que va ser de set hores i cinc segons, i s'ha escollit el centre d'Empuriabrava. La cita, serà demà i els voladors escollits, Steff Millet i Manu Sarrazin, als quals s'anirà unint gent.

Per dur-ho a terme, el vol es realitzarà en formacions de quatre voladors. Com que el rècord Guinness en qüestió té una finalitat benèfica, s'han sortejat diversos espais de vol perquè altres voladors experimentats acompanyin Millet i Sarrazin en la seva gespa. Tres jutges de la Federació Aeronàutica Internacional (FAI) i un representant de la Guinness World Records Association seguiran l'esdeveniment per cerificar la marca aconseguida. Està previst que el vol comenci a partir de les 10 del matí.