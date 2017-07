Txell González i Tomàs Arias es fan càrrec dels equips de voleibol a Bordils

El Club Handbol Bordils va emetre ahir un comunicat en el qual presentava els entrenadors que aquesta temporada 2017/2018 es faran càrrec dels dos equips sèniors de la secció d'handbol. Txell González agafarà la banqueta del Primera Nacional, mentre que el segon equip, a Tercera Catalana, continuarà a mans de Tomàs Arias.

Un cop assegurada la permanència a la tercera categoria de l'handbol estatal, l'olotí Pau Llach va anunciar que no continuaria al capdavant de l'equip ara fa uns mesos. La nova directiva, encapçalat pel president Quim Pou, tenia entre una de les seves prioritats ocupar les banquetes de tots els seus equips i això és el que ha fet amb els dos sèniors del voleibol. Al primer equip agafa la batuta Txell González, vinculada al club des de fa dues dècades; primer com a jugadora i més endavant, com a entrenadora. Ja havia dirigit el primer equip amb anterioritat. Serà el seu quart any a la banqueta i el seu gran èxit va arribar dos enrere, quan amb ella al timó l'equip va aconseguir l'ascens a Primera Catalana, categoria que s'ha mantingut fins ara.

De la seva banda, Tomàs Arias serà l'encarregat de dirigir el Bordils B, que participa a Tercera Catalana. D'aquesta manera, l'entitat ha decidit donar continuïtat a un tècnic que l'última temporada ja va dirigir el segon equip blanc-i-verd. Arias va jugar 5 anys a l'Hospitalet i té dos campionats de Catalunya en el seu palmarès. En aquell mateix club, va ser tècnic del cadet femení durant un any.